Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

В точния момент, в който десетки въоръжени федерални агенти нахлуха в балната зала на „Вашингтон Хилтън“, Оз Пърлман разкриваше на Доналд Тръмп името на неродената дъщеря на Каролин Лийвит.

Менталистът беше вероятно на моменти от това да влезе в ума на президента в събота вечер, когато 31-годишен учител от Лос Анджелис нахлу към Вечерята на кореспондентите в Белия дом с две оръжия и откри огън по правоохранителните органи. Никой не беше убит, а заподозреният е в ареста.

„Синът ми най-вече се тревожеше дали е получил автограф върху Покемон карта от Доналд Тръмп“, споделя Пърлман пред Variety от задната седалка на Uber, моменти след кацането си в Ню Йорк от Вашингтон. Обикновено ведрият му глас е пресипнал.

„Дълга нощ“, казва той.

Източник: БГНЕС/EPA

Преди началото на годишното двупартийно тържество, Пърлман се срещнал с Тръмп и Първата дама зад кулисите, където Тръмп изразил ентусиазъм за неговото изпълнение. Тазгодишната Вечеря на кореспондентите отбеляза първото присъствие на Тръмп по време на който и да е от мандатите му, както и първия път, в който менталист е основно действащо лице.

"You could see the reaction to the trick, where everybody was like, 'Whoa!' But at that exact same moment, we saw dozens of…



“You could see the reaction to the trick, where everybody was like, ‘Whoa!’ But at that exact same moment, we saw dozens of… pic.twitter.com/KA0jMkFSk2 — Variety (@Variety) April 26, 2026

„Той стисна ръката ми и ми каза, че е чувал колко съм добър, че е много развълнуван и ще остане за моето шоу“, казва Пърлман.

„Това беше важна отметка, защото присъствието му никога не беше сигурно. Веднага писах на съпругата си: ‘Страхотни новини. Шоуто ще бъде невероятно’“, казва той.

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

В балната зала, веднага след клетвата за вярност, с която започна събитието, Пърлман веднага започна работа с публиката.

„Не опитах нито хапка от салатата“, казва той и допълва:

„Започнах работа.“

В крайна сметка той си проправи път до официалната маса, впечатлявайки Джей Ди Ванс с няколко магически трика. (Пърлман, който се превърна в любимия менталист на Холивуд, е известен с това, че отгатва ПИН кодове на банкомати и предсказва изхода на привидно случайни събития).

Ванс насърчил Пърлман да направи демонстрация пред президента, а водещата на CBS Уейджия Дзян помогнала на менталиста да се включи в разговора на Тръмп с прессекретаря Лийвит и Мелания Тръмп. Зад кулисите Лийвит предизвикала Пърлман да познае името на бебето ѝ, което трябва да се роди следващата седмица. Искайки да запази трика за Тръмп, Пърлман най-накрая започнал да „сглобява“ името и в новинарските кадри се вижда как записва „Вивиан“ на лист от бележник. Точно когато Пърлман откъсвал страницата, за да я покаже на Лийвит, Мелания и президента, криза обзела балната зала на хотела.

Източник: Getty Images

„Можеше да се види реакцията на трика, всички бяха като ‘Уау!’. Но в същия този момент видяхме десетки хора с оръжия – екип на SWAT и военни – да тичат към центъра на стаята, докато хората започнаха да залягат под масите си“, спомня си Пърлман. Той помислил, че предстои експлозия, затова веднага паднал на пода, докато двама агенти на „Сикрет Сървис“ повалили Тръмп на земята.

„Той се приземи точно до мен“, казва Пърлман за президента.

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

„Гледаме се очи в очи от трийсет сантиметра разстояние и си мисля: ‘О, не, ще умрем ли?’“, казва той.

Точно тогава чул изстрелите.

Пърлман казва, че Тръмп изглеждал „стреснат“ от това, че е на земята, но бил „напълно в съзнание“.

🇺🇸 The mentalist performing at the White House Correspondents' Dinner just described what it looked like from inches away when Secret Service took Trump to the ground.



Oz Pearlman was mid-performance when agents swarmed so fast he thought it was a bomb.



He watched it happen in… https://t.co/s37LiLSiux pic.twitter.com/96P9n35qXS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

„Не мога да ви кажа дали беше уплашен“, казва Пърлман и допълва:

„Трябва да приема, че във всички нас имаше страх, защото ситуацията беше много сериозна“.

Около две секунди по-късно президентът бил изведен бързо от стаята.

„Мислех си: ‘Простреляха ли го?’. Всичко се забави. Не можех да разбера какво се е случило“, казва Пърлман. Той започнал да изпълзява към вратата зад кулисите, където стоял няколко минути, защитен от федерални агенти. „Нямаше реална комуникация“, казва той.

Източник: Getty Images

„Чухме, че някой е мъртъв, после чухме, че има стрелец, после чухме, че се опитват да проверят дали няма други стрелци“, разказва той.

Зад кулисите всички плачели и треперели, казва Пърлман.

„Тялото ти се наводнява с адреналин. Намираш се в пълно състояние ‘бий се или бягай’“, разкрива той.

Все пак стрелецът не спрял менталиста и съпругата му и негов мениджър Елиза да присъстват на афтърпарти.

„Беше горчиво-сладко“, казва Пърлман за вечерта.

„Сладкото е, че реално нищо не се случи. Никой не пострада. Но горчивата част е, че щеше да бъде невероятна нощ. Бях планирал някои наистина уникални и изключителни неща, които щяха да впечатлят. Тъжно ми е, че нямах този момент, но предвид обстоятелствата, това е съвсем второстепенна грижа“, разказва Пърлман.

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Пърлман отказа да издаде триковете, които е планирал за президента, тъй като Тръмп обеща да присъства на пренасрочената Вечеря на кореспондентите, която трябва да бъде определена в рамките на следващите 30 дни. Пърлман казва, че е бил поканен отново и „ако успея да се освободя, бих се радвал да бъда там“.

Засега Пърлман чете „безумните“ интернет конспиративни теории и се смее на черния хумор в социалните мрежи.

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

„Ако бях убит, хората завинаги щяха да казват: ‘Защо не го предвиди?’“, казва Пърлман.

„Това е най-лошият начин за умиране на менталист, защото меметата ще са прекалено добри“, казва шеговито той.