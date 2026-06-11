Какво всъщност означава „Dai Dai“ - песента, с която Шакира даде старт на Световното първенство през 2026 г.

К олумбийската мегазвезда Шакира излезе на сцената, за да открие Световното първенство през 2026 г., което започна в Мексико.

Световният хит на Шакира „Waka Waka (This Time for Africa)“, издаден за турнира през 2010 г. в Южна Африка, се пее и до днес, въпреки че 49-годишната изпълнителка е обновила каталога си за тазгодишното издание.

Шакира и Бърна Бой взривиха мрежата с официалния химн на Мондиал 2026

На грандиозната церемония по откриването в четвъртък Шакира изпълни новия си химн „Dai Dai“ заедно с Бърна Бой (Burna Boy). Шоуто на легендарния стадион „Ацтека“ взриви публиката точно преди първия съдийски сигнал на мача между Мексико и Южна Африка.

Но какво е значението на песента „Dai Dai“

„Dai Dai“ е италиански израз, който в груб превод на английски означава „let’s go“ или „come on“.

На испански се превежда като „Vamos, Vamos“ („Хайде, хайде“ / „Давай, давай“).

Започна Световното първенство по футбол - 2026

Музикалното видео включва кадри с някои от най-големите звезди във футбола, сред които Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Килиан Мбапе, Хари Кейн, Луис Диас и Дейвид Бекъм.

Това е официалната песен на Световното първенство през 2026 г., което за първи път в историята на турнира ще се проведе в три отделни държави.

Тя е издадена в подкрепа на Глобалния фонд за образование на гражданите на ФИФА (FIFA Global Citizen Education Fund), който има за цел да събере 100 милиона долара до края на турнира, за да осигури на децата по целия свят достъп до качествено образование и възможности за футбол.

Майкъл Бубле и Аланис Морисет ще се изявят на канадската церемония по откриването в Торонто в петък, преди Канада да играе срещу Босна и Херцеговина.

В САЩ Кейти Пери ще бъде начело на американската церемония по откриването, преди мъжкият национален отбор на САЩ да приеме Парагвай в Лос Анджелис.

Изданието през 2026 г. несъмнено е най-голямото в историята на Световните първенства, не на последно място и поради факта, че се провежда в три различни нации.

За първи път от създаването му през 1930 г., 48 отбора ще се състезават за най-ценното отличие в спорта, а ФИФА със сигурност е дала всичко от себе си, за да запълни трите си церемонии по откриването с някои от най-големите културни икони в света.