В ърховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви, че Русия "не търси конфликт", въпреки опасенията сред европейските съюзници относно потенциалните пропуски в сигурността, възникнали поради плановете на Вашингтон за изтегляне на ключови военни сили, съобщи "Файненшъл Таймс".

Попитан за възможността от руска атака срещу балтийските държави, генерал Гринкевич отговори, че неговата роля е да гарантира, че възпиращият ефект на НАТО остава надежден и че Москва разбира, че не може да постигне военен успех срещу алианса.

САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог

"Следя разузнавателната информация много внимателно", каза генералът по време на панел на авиационното изложение ILA в Берлин: "Русия не търси конфликт... Те разбират термина "отбранителен алианс" и разбират, че ние разполагаме с редица асиметрични предимства."

Тази оценка контрастира с нарастващите опасения в балтийските държави, че намаленото военно присъствие на САЩ може да отслаби възпиращата сила на НАТО и да промени изчисленията на Москва.

Гринкевич, който също така ръководи Европейското командване на САЩ, заяви, че неговата "работа" е да гарантира, че "Русия разбира, че ако опитат нещо в балтийските държави, няма да успеят. Тъй като знаят, че няма да успеят, няма да поемат риска за нещо подобно."

Стармър: Русия може да нападне НАТО след 4 години

Той добави: "Когато хората ме питат: „Готов ли си да се биеш тази вечер?", отговарям: "Абсолютно".

Според "Велт" сред американските военни сили, които биха могли да бъдат изтеглени, са една ударна самолетоносачна група на САЩ и всички подводници, способни да изстрелват крилати ракети, както и редица морски патрулни самолети "Посейдон", самолети за въздушно презареждане и изтребители F-16 и F-15E.

Съкращенията са част от по-широките усилия на президента Доналд Тръмп да пренасочи американските ресурси към Азия и западното полукълбо. Вашингтон вече обяви планове за изтегляне на 5000 войници от Германия и отмяна на разполагането на батальон дългобойна артилерия, чието пристигане в страната беше планирано за по-късно тази година.

"Това е поредица от въздушни и морски способности, от които ние, САЩ, се нуждаем в случай на проблем в Тихия океан", заяви Гринкевич, потвърждавайки съкращенията за първи път.

Като командир на НАТО той заяви, че в момента разработва планове за действие при извънредни ситуации "за това, с какво бихме могли да разполагаме при определени условия или с какво може да не разполагаме", каза той.

"В краткосрочен план трябва да се съсредоточим върху неща, които можем да придобием бързо, да разгърнем бързо, да мащабираме бързо и да поддържаме във времето. И това важи за огневата мощ с голям обсег."

Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

Миналата седмица Владимир Путин отхвърли опасенията в Европа, че Русия ще атакува страните от НАТО, като "глупости".

Гринкевич, който участва в преговорите под егидата на САЩ за постигане на примирие между Русия и Украйна, заяви, че украинските сили "със сигурност се държат достойно" на бойното поле.

"Украинците се справят доста добре", каза той: "Когато руснаците настъпват, напредъкът им е минимален, а това води до изключително високи загуби за Русия. Фронтовете са относително стабилни."