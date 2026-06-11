България

Въведоха изследване с уникално "хапче-камера" в Кюстендил

Процедурата по капсулна ендоскопия изцяло се покрива от Националната здравноосигурителна каса

Николай Киров Николай Киров

11 юни 2026, 22:11
Въведоха изследване с уникално "хапче-камера" в Кюстендил
Източник: iStock

М ногопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил въведе иновативен метод за диагностика чрез капсулна ендоскопия. Това съобщиха пред "Фокус“ от болницата. Здравното заведение стана едно от едва шестте в цялата страна, които разполагат с високотехнологичната система за пълно изследване на тънкото и дебелото черво, съобщиха от ръководството на болницата.

Миниатюрна камера замества гастроентероскопията

Процедурата се извършва чрез прием на миниатюрна капсула с вградена камера, която пациентът поглъща. По време на естествения си ход през храносмилателната система, апаратът заснема хиляди висококачествени изображения, които позволяват на лекарите да получат детайлна картина за здравословното състояние на пациента, без необходимост от традиционните неприятни интервенции и тръби.

Електронна капсула, която се поглъща, открива болести

Иновативната технология е предназначена за прецизна диагностика при състояния като неясно гастроинтестинално кървене, анемия, съмнения за болест на Крон, полипи, тумори на тънкото черво, както и при съдови малформации и заболявания на мукозните мембрани. Процедурата по капсулна ендоскопия изцяло се покрива от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
МБАЛ Кюстендил капсулна ендоскопия иновативна диагностика
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