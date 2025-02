Р аждаемостта в Русия достигна най-ниското си ниво, откакто Владимир Путин дойде на власт, според статистически данни, които разкриват задълбочаващия се демографски проблем на страната.

Заместник-министърът на здравеопазването на Русия Виктор Фисенко заяви на заседание на правителствена комисия, че броят на ражданията е спаднал до нива, невиждани от 2000 г. насам, съобщават руски медии, включително “Интерфакс”.

Официалните данни на руското правителство показват, че няма увеличение на раждаемостта от 2017 г. насам, а страната е изправена пред перспективата за намаляващо население.

Newsweek се е свързал с Кремъл по имейл за коментар.

Русия забранява пропагандата на живот без деца

Защо това е важно

Путин заяви, че е ангажиран с обрат в спадащата раждаемост на Русия, но тя е силно засегната от пълномащабното му нахлуване в Украйна, което доведе до високи загуби сред руските войници и масово бягство на мъже в трудоспособна възраст, за да избегнат мобилизацията.

През декември Путин обяви правителствена инициатива за увеличаване на раждаемостта, но последните данни разкриват дълбочината на демографската криза, пред която е изправена Русия.

