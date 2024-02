Путин призова руснаците да имат повече деца

Р уските семейства трябва да създават поне по две деца в името на етническото оцеляване на нацията, и три или повече, за да се развива и процъфтява тя, заяви президентът Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Русия претърпя тежки, но неразкрити жертви, откакто преди две години започна война в Украйна, а стотици хиляди хора са напуснали страната поради противопоставяне на конфликта или се страхуват, че ще бъдат мобилизирани да се бият.

