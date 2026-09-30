Скандал край Паметника на свободата на Шипка, двама са арестувани

Д вама мъже са задържани за срок до 24 часа, след като отказали да изпълнят полицейски разпореждания в района на Паметника на свободата на връх Шипка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

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Полицейски служители от Районното управление в Казанлък били изпратени на място след сигнал, че група хора не позволяват на работници, извършващи дейности по Паметника на свободата, да напуснат обекта.

Двамата мъже отказали да изпълнят многократните разпореждания на униформените и били задържани.

По случая в Районното управление в Казанлък са образувани две досъдебни производства.

Едното е по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс за хулиганство, изразяващо се в грубо нарушаване на обществения ред и явно неуважение към обществото.

Второто производство е по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс за противозаконно пречене на орган на властта да изпълни задълженията си по служба. В случая става дума за отказ да бъдат изпълнени полицейските разпореждания.

Консервационно-реставрационните дейности по Паметника на свободата започнаха на 3 септември.

Предвидено е строително-монтажните работи да приключат в срок до 642 календарни дни от откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво на строежа.

Заради специфичните и екстремни метеорологични условия в района на Шипченския проход работата е планирана за периода от 1 април до 31 октомври в рамките на три последователни календарни години.