Мъж твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт с дрон от двора си

И зчезването на Амелия Еърхарт на 2 юли 1937 г. остава една от най-големите неразгадани загадки в историята. Случаят привлича вниманието не само на хората от онова време, но и днес продължава да бъде сред най-обсъжданите мистерии. Като първата жена, прелетяла самостоятелно Атлантическия океан, Еърхарт се превръща в символ на безстрашното изследване и разширяване на границите в епоха, когато авиацията все още е млада и изключително опасна.

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан, в района на остров Хауланд. Не е открито никакво потвърдено доказателство и никой не успява да установи какво точно се е случило. Няма сигурна версия за съдбата им, а само теории, вариращи от катастрофа в океанските дълбини до оцеляване на отдалечен атол.

Но какво поддържа тази история жива дори близо 90 години по-късно? През десетилетията са организирани безброй експедиции в търсене на истината за инцидента. Сега обаче едно заснемане с дрон отново върна случая в светлината на прожекторите, кадър, за който се твърди, че показва самолет, който може да е принадлежал на Еърхарт.

Открит ли е изгубеният самолет на Амелия Еърхарт?

През 2020 г. Майк Ашмор, пенсиониран ветеран от Военноморските сили на САЩ и авиационен ентусиаст, забелязва нещо необичайно, докато увеличава сателитни карти от задния си двор в Калифорния. Формата в лагуната на атола Никумароро, на около 400 мили югоизточно от остров Хауланд, приличала на крило на самолет, според информация на CBS News.

Наричан "обектът Тарая", той се появява на изображения, датиращи още от 1938 г., според археолога Рик Петигоу, изпълнителен директор на Archaeological Legacy Institute (ALI), цитиран от CNN.

Петигоу споделя откритието във форум на Международната група за възстановяване на исторически самолети (TIGHAR), което разпалва оживен дебат. Някои го отхвърлят като ствол на дърво, но Петигоу вижда потенциална връзка със самолета на Еърхарт. Според CNN той вече ръководи експедиция, планирана за юли 2026 г. съвместно с университета "Пардю", където Еърхарт някога е работила, след плаване от 1200 морски мили от Маршаловите острови. Екипът планира пет дни сонарни сканирания, измервания с магнитометър и драгиране, както е обявено от университета.

Хипотезата за Никумароро среща смесени реакции

Теорията за Никумароро предполага, че Еърхарт и Нунан са кацнали на рифа на атола, след като са пропуснали остров Хауланд, оцелели са за кратко, а след това са загинали. Рик Гилеспи от TIGHAR, който е изследвал острова 11 пъти, е открил артефакти като компакт, бурканчета за козметика и кутия за секстант.

Кости, намерени там през 1940 г., първоначално определени като мъжки, днес съответстват на профила на жена и вероятно на Еърхарт, според съвременни съдебномедицински анализи, посочвани от Гилеспи и Петигоу.

Въпреки това Гилеспи се съмнява, че "обектът Тарая" е самолет. След лично посещение той го определя като "много ясно дърво", според същите източници. Той добавя: "Всички искат самолета. Самолетът го няма", като смята, че прибоя го е разрушил малко след евентуално кацане. Петигоу остава оптимист, позовавайки се на "много силни" доказателства от въздушни снимки, цитиран от CBS News.

Две теории, една мистерия

Противоположните мнения около издирването на Еърхарт показват човешкото любопитство. Докато привържениците на хипотезата за Никумароро залагат на оцеляване на острова, други търсачи следват океанските данни и новите изображения.

Докато екипът се подготвя за следващата си експедиция, остава само да чакаме какво ще се случи и дали "обектът Тарая" е самолетът на Амелия Еърхарт, или просто още една заблуда около една от най-големите загадки на авиацията.