Свят

Мъж твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт с дрон от двора си

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан

25 януари 2026, 11:22
Мъж твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт с дрон от двора си
Източник: Getty Images

И зчезването на Амелия Еърхарт на 2 юли 1937 г. остава една от най-големите неразгадани загадки в историята. Случаят привлича вниманието не само на хората от онова време, но и днес продължава да бъде сред най-обсъжданите мистерии. Като първата жена, прелетяла самостоятелно Атлантическия океан, Еърхарт се превръща в символ на безстрашното изследване и разширяване на границите в епоха, когато авиацията все още е млада и изключително опасна.

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан, в района на остров Хауланд. Не е открито никакво потвърдено доказателство и никой не успява да установи какво точно се е случило. Няма сигурна версия за съдбата им, а само теории, вариращи от катастрофа в океанските дълбини до оцеляване на отдалечен атол.

Но какво поддържа тази история жива дори близо 90 години по-късно? През десетилетията са организирани безброй експедиции в търсене на истината за инцидента. Сега обаче едно заснемане с дрон отново върна случая в светлината на прожекторите, кадър, за който се твърди, че показва самолет, който може да е принадлежал на Еърхарт.

  • Открит ли е изгубеният самолет на Амелия Еърхарт?

През 2020 г. Майк Ашмор, пенсиониран ветеран от Военноморските сили на САЩ и авиационен ентусиаст, забелязва нещо необичайно, докато увеличава сателитни карти от задния си двор в Калифорния. Формата в лагуната на атола Никумароро, на около 400 мили югоизточно от остров Хауланд, приличала на крило на самолет, според информация на CBS News.

Наричан "обектът Тарая", той се появява на изображения, датиращи още от 1938 г., според археолога Рик Петигоу, изпълнителен директор на Archaeological Legacy Institute (ALI), цитиран от CNN.

Петигоу споделя откритието във форум на Международната група за възстановяване на исторически самолети (TIGHAR), което разпалва оживен дебат. Някои го отхвърлят като ствол на дърво, но Петигоу вижда потенциална връзка със самолета на Еърхарт. Според CNN той вече ръководи експедиция, планирана за юли 2026 г. съвместно с университета "Пардю", където Еърхарт някога е работила, след плаване от 1200 морски мили от Маршаловите острови. Екипът планира пет дни сонарни сканирания, измервания с магнитометър и драгиране, както е обявено от университета.

  • Хипотезата за Никумароро среща смесени реакции

Теорията за Никумароро предполага, че Еърхарт и Нунан са кацнали на рифа на атола, след като са пропуснали остров Хауланд, оцелели са за кратко, а след това са загинали. Рик Гилеспи от TIGHAR, който е изследвал острова 11 пъти, е открил артефакти като компакт, бурканчета за козметика и кутия за секстант.

Кости, намерени там през 1940 г., първоначално определени като мъжки, днес съответстват на профила на жена и вероятно на Еърхарт, според съвременни съдебномедицински анализи, посочвани от Гилеспи и Петигоу.

Въпреки това Гилеспи се съмнява, че "обектът Тарая" е самолет. След лично посещение той го определя като "много ясно дърво", според същите източници. Той добавя: "Всички искат самолета. Самолетът го няма", като смята, че прибоя го е разрушил малко след евентуално кацане. Петигоу остава оптимист, позовавайки се на "много силни" доказателства от въздушни снимки, цитиран от CBS News.

  • Две теории, една мистерия

Противоположните мнения около издирването на Еърхарт показват човешкото любопитство. Докато привържениците на хипотезата за Никумароро залагат на оцеляване на острова, други търсачи следват океанските данни и новите изображения.

Докато екипът се подготвя за следващата си експедиция, остава само да чакаме какво ще се случи и дали "обектът Тарая" е самолетът на Амелия Еърхарт, или просто още една заблуда около една от най-големите загадки на авиацията.

Вижте в нашата галерия: Амелия Еърхарт - една легенда, изчезнала в небето

Амелия Еърхарт - една легенда, изчезнала в небето
13 снимки
Амелия Еърхарт
Амелия Еърхарт
Амелия Еърхарт
Амелия Еърхарт
Източник: timesofindia    
Амелия Еърхарт Изчезване 1937 Неразгадана загадка Авиационна история Околосветски полет Тихи океан Атол Никумароро Търсене на самолет Дрон откритие Теории за съдбата
Последвайте ни

По темата

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

pariteni.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 23 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

Свят Преди 21 минути

<p>За задкулисието в Народния театър: Какво разкри Ана Пападопулу</p>

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Любопитно Преди 1 час

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Свят Преди 3 часа

Не може да има политически или партийни различия, когато става въпрос за мира, заяви тя

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Свят Преди 3 часа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 4 часа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Свят Преди 4 часа

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

<p>Силна зимна буря остави без ток хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)</p>

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Любопитно Преди 4 часа

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

Снимката е илюстративна

Капка на всеки осем години - най-дългият лабораторен експеримент

Любопитно Преди 4 часа

Той се провежда непрекъснато от близо век, под строгия надзор на няколко пазители и много зрители

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Любопитно Преди 4 часа

Двете най-големи планети в Слънчевата система – Юпитер и Сатурн – имат много общо

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

България Преди 5 часа

Времето в неделя ще е облачно и мъгливо, но нетипично топло за януари

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Свят Преди 13 часа

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Свят Преди 13 часа

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Свят Преди 14 часа

Сградата се намира в района "Бронкс"

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Любопитно Преди 14 часа

От бебешки фотосесии за милиони и засилена охрана до обвинения срещу родителите му – историята на Бруклин Бекъм поставя под въпрос тъмната страна на славата

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

България Преди 16 часа

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

„Удобна, но не смачкана“: Изповедта на Ана Пападопулу за мълчанието, истината и цената на морала

Edna.bg

Жена без филтри: Алиша Кийс на 45 и по-истинска от всякога

Edna.bg

Неочакван обрат в Мелбърн, Джокович продължава без игра

Gong.bg

Карик разкри какво са си казали със Солскяер

Gong.bg

Състоянието на двете деца, пострадали при пожара в София, остава тежко

Nova.bg

„Непознатите земи”: Етиопия – пътуване до сърцето на най-суровите земи на Африка (ВИДЕО)

Nova.bg