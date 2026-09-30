България

България сменя регионалната карта: Районите стават четири, София - отделнo

Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 11:41
България сменя регионалната карта: Районите стават четири, София - отделнo
Източник: iStock Photos

Б ългария ще има ново райониране за статистически цели и регионално планиране от 1 януари 2027 г. Предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предвижда сегашните шест района за планиране да бъдат обединени в четири, като Столична община бъде обособена в самостоятелен Столичен район.

Промените са свързани с новата европейска класификация NUTS, която влиза в сила от началото на 2027 г., предава DarikNews.bg. Тя определя начина, по който териториите се групират за статистически цели и позволява съпоставимост на регионалните данни между държавите в ЕС.

Важно е, че новото райониране няма да променя административната карта на България. Няма да се създават или закриват области и общини и няма да се променят административните им граници. Променя се начинът, по който областите се обединяват в по-големи райони за статистика и планиране.

  • Как ще изглежда новата карта

Четирите района за планиране ще бъдат:

  1. Северен район – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.
  2. Източен район – Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.
  3. Южен район – София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.
  4. Столичен район – територията на Столична община.

Така досегашните Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони ще бъдат заменени от новата структура.

  • Какво се променя на ниво NUTS 1

Промяна ще има и при най-високото статистическо ниво NUTS 1.

В момента България е разделена на два района от това ниво – Северна и Югоизточна България и Югозападна и Южна централна България.

От 1 януари 2027 г. двата района ще бъдат обединени в един район NUTS 1, който ще обхваща цялата територия на страната.

  • София със собствен план за развитие

Отделянето на Столичния район предвижда и различен подход при стратегическото планиране.

За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичния район ще има план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия.

Промяна ще има и в регионалните съвети за развитие. Вместо досегашните шест те ще станат четири.

Според МРРБ целта е националното законодателство да бъде приведено в съответствие с новата европейска класификация NUTS, както и да бъде адаптирана системата за стратегическо планиране към новото райониране.

Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
ново райониране регионално планиране NUTS МРРБ Столичен район статистически цели регионално развитие административно деление териториални стратегии законопроект
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

Загадката Бегликташ - какво крият каменните гиганти на Странджа?

Загадката Бегликташ - какво крият каменните гиганти на Странджа?

Намушкан с нож пилот и 5000 метра пропадане: Кошмарни разкрития за полета до Израел

Намушкан с нож пилот и 5000 метра пропадане: Кошмарни разкрития за полета до Израел

Визия като от приказка на Дисни: Кралица Летисия заслепи на срещата с Макрон

Визия като от приказка на Дисни: Кралица Летисия заслепи на срещата с Макрон

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Електромобилите с голям пробег са по-надеждни от автомобилите с ДВГ

Електромобилите с голям пробег са по-надеждни от автомобилите с ДВГ

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 1 ден
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 1 ден
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

Свят Преди 6 минути

Франция разработва „Йода“ – авангардна програма, ръководена от новосъздаденото Френско космическо командване (Commandement de l'espace, или CDE). Първите два спътника тип „страж-патрул“ са планирани за изстрелване до 2030 г.

<p>Премиерът Радев назначи нов&nbsp;зам.-министър на младежта и спорта</p>

Мария Цветкова е новият зам.-министър на младежта и спорта

България Преди 17 минути

Тя заема мястото на Юлия Тодорова, която беше назначена на поста през май

Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

Парите ни Преди 27 минути

Строителството се влошава най-силно, а търговията и услугите очакват по-слабо търсене

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец

Свят Преди 28 минути

Апаратът е бил забелязан на малка височина над Бендер, няма данни за пострадали

Цар Самуил е имал счупена ръка, изследване на останките сочи и следи от полиомиелит

Цар Самуил е имал счупена ръка, изследване на останките сочи и следи от полиомиелит

България Преди 33 минути

Костите на българския владетел показват счупване на ръката и следи, свързвани с полиомиелит

Съюзът на международните превозвачи: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора

Съюзът на международните превозвачи: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора

България Преди 53 минути

От организацията призоваха всички обстоятелства около престъплението да бъдат изяснени, а виновните да понесат отговорност

ЕС подготвя обща защитена система за връзка между спасителните екипи

ЕС подготвя обща защитена система за връзка между спасителните екипи

Свят Преди 57 минути

Сателити ще осигуряват комуникация при прекъсване на мобилните мрежи, а държавите постепенно ще преминат към широколентови технологии

Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо

Политически трус в Словакия: Ще падне ли правителството на Роберт Фицо

Свят Преди 1 час

Правителството в Словакия се изправи пред най-тежката си политическа криза от началото на своя мандат, след като на 29 септември парламентът в Братислава гласува оставката на вицепремиера и министър на околната среда Томаш Тараба

Шампионски сблъсък в новата звездна битка на “Игри на волята”

Шампионски сблъсък в новата звездна битка на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Племето на Ураганите получава шанс за ценно предимство

Амелия Еърхарт

Разгадана ли е най-голямата авиационна мистерия? Нови доказателства водят към самолета на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Екип от 17 души се отправя към отдалечения тихоокеански остров Никумароро, за да изследва загадъчен обект в лагуната. Учените смятат, че сателитните изображения може най-накрая да са разкрили потопените останки от легендарния самолет на Амелия Еърхарт

Окончателно: Парламентът прие нови правила срещу т.нар. "дела шамари"

Окончателно: Парламентът прие нови правила срещу т.нар. "дела шамари"

България Преди 1 час

С промените в ГПК се дава възможност за ранно отхвърляне на явно неоснователни искове, свързани с публично участие

Жена потроши с дървен прът колата на мъжа си във Вършец

Жена потроши с дървен прът колата на мъжа си във Вършец

България Преди 1 час

Тя счупила предното стъкло и повредила предния капак и решетката на автомобила

Снимката е илюстративна

Чудовището, което срути Холивуд: Новата Годзила гони най-големия „Оскар“

Любопитно Преди 1 час

След като предишният филм спечели „Оскар“ за визуални ефекти, режисьорът Такаши Ямазаки отново има надежда. „Годзила минус нула“ получи възторжени отзиви на фестивала в Ню Йорк, а феновете вече искат номинация за най-добър филм в основната категория

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV

Защо принцеса Шарлийн се появи в бяло пред папа Лъв XIV, а Брижит Макрон - в черно?

Любопитно Преди 1 час

Съпругата на принц Албер II се възползва от вековното право „privilège du blanc“ по време на срещата си с папа Лъв XIV във Франция. Докато тя блестеше в бяло, съпругата на френския президент Брижит Макрон бе задължена да остане в класическо черно

Данъчните глоби скачат почти двойно

Данъчните глоби скачат почти двойно

Парите ни Преди 1 час

Предлага се санкцията за закъсняла декларация да стане 500 евро, а за неверни данни - до 1000 евро

<p>Транспортният министър подписа Дунавската декларация</p>

Министър Георги Пеев подписа Дунавската декларация и настоя за ускоряване на ключовите проекти по реката

България Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Близнаци леопарди в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg

Netflix показа трейлъра и обяви кога излиза филмът за Матю Пери

Edna.bg

Том Круз се завръща към емблематичните си движения от „Рискован бизнес“ в шоуто на Дженифър Хъдсън!

Edna.bg

Над 1000 полицаи в акция срещу групировката „Хелс Ейнджълс“, обиски има и в България

Nova.bg

Застреляха бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов

Nova.bg