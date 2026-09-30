България сменя регионалната карта: Районите стават четири, София - отделнo

Б ългария ще има ново райониране за статистически цели и регионално планиране от 1 януари 2027 г. Предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предвижда сегашните шест района за планиране да бъдат обединени в четири, като Столична община бъде обособена в самостоятелен Столичен район.

Промените са свързани с новата европейска класификация NUTS, която влиза в сила от началото на 2027 г., предава DarikNews.bg. Тя определя начина, по който териториите се групират за статистически цели и позволява съпоставимост на регионалните данни между държавите в ЕС.

Важно е, че новото райониране няма да променя административната карта на България. Няма да се създават или закриват области и общини и няма да се променят административните им граници. Променя се начинът, по който областите се обединяват в по-големи райони за статистика и планиране.

Как ще изглежда новата карта

Четирите района за планиране ще бъдат:

Северен район – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра. Източен район – Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южен район – София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Столичен район – територията на Столична община.

Така досегашните Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони ще бъдат заменени от новата структура.

Какво се променя на ниво NUTS 1

Промяна ще има и при най-високото статистическо ниво NUTS 1.

В момента България е разделена на два района от това ниво – Северна и Югоизточна България и Югозападна и Южна централна България.

От 1 януари 2027 г. двата района ще бъдат обединени в един район NUTS 1, който ще обхваща цялата територия на страната.

София със собствен план за развитие

Отделянето на Столичния район предвижда и различен подход при стратегическото планиране.

За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичния район ще има план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия.

Промяна ще има и в регионалните съвети за развитие. Вместо досегашните шест те ще станат четири.

Според МРРБ целта е националното законодателство да бъде приведено в съответствие с новата европейска класификация NUTS, както и да бъде адаптирана системата за стратегическо планиране към новото райониране.

Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г.