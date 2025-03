Расте броят на жертвите на опустошителното торнадо в САЩ

Н арасна броят на жертвите на опустошителното торнадо в САЩ. Най-малко 40 души са загинали, а десетки други са били ранени от торнадо и силни бури, които опустошиха централната и южната част на Съединените щати през уикенда, съобщиха местните власти.

Местните новинарски канали в засегнатия регион показаха видеозаписи на откъснати покриви на къщи, изкоренени дървета и преобърнати от силните ветрове камиони.

Осем души загинаха в Канзас при катастрофа с участието на повече от 50 автомобила, причинена от лошата видимост по време на „силна прашна буря“, съобщи местната полиция, .

В Оклахома четирима души са загинали при горските пожари и силните ветрове, обхванали щата.

TERRIFYING FOOTAGE: Mississippi Tornado Caught on Camera from Inside

A breathtaking and frightening video has emerged from Tylertown, Mississippi in the USA showing a firsthand view of a powerful tornado as it passes over a trailer home.#Tornado #Mississippi pic.twitter.com/YnKs4Pox6K