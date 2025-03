Доналд Тръмп беше ударен по лицето с микрофон (ВИДЕО)

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждаше изненадан, след като беше ударен в лицето с микрофон по време на публичното събитие.

Гафът стана, докато 78-годишният Тръмп разговаряше с репортери във военната база Joint Base Andrews в Мериленд. Това се случи малко след като той произнесе реч в Министерството на правосъдието във Вашингтон в петък, 14 март.

Във видеозапис се вижда как Тръмп отговаря на въпрос на репортер, когато микрофон на стойка внезапно се появява в кадър го удря по устата.

Реакцията на Тръмп е мигновена – той рязко накланя глава назад и поглежда гневно към човека, който държи микрофона зад кадър. „Много съжалявам“, чува се да казва женски глас, докато Тръмп повдига вежди, но не отвръща с думи.

Докато репортерът продължава да задава въпроси, свързани със ситуацията в Газа, Тръмп коментира: „Тя току-що влезе в новините тази вечер.“ След кратка пауза добавя с насмешка към някого извън кадър: „Тази вечер тя просто стана голяма история, нали? Видяхте ли това?“

Снимка от пресконференцията, направена от различен ъгъл и споделена в X (бившия Twitter), показва трима членове на снимачния екип, всеки от които държи микрофон на стойка, насочен към Тръмп.

Whoops! Found a pic of the gaggle.

There goes my "bumped from behind" theory. pic.twitter.com/HHiekZjtTo