Ева Лонгория събра звездите за 50-ия си рожден ден, сред тях беше и Григор Димитров

Е ва Лонгория не просто навърши 50 – тя превърна юбилея си в холивудски блокбастър, организирайки двудневна феерия в Маями, която преосмисли мащаба на важните празненства.

От елегантни крайбрежни вечери до пулсиращи нощни клубове, актрисата и продуцент доказа, че възрастта е просто число, когато разполагаш със стил, семейство и зашеметяващ списък с гости.

Празненствата започнаха в петък в Casadonna – изискано крайбрежно заведение в Маями, декорирано с бледорозови и златисти орхидеи, а полилеите пречупваха светлината, създавайки магична атмосфера. Джесика Алба и Марк Антъни се насладиха на специалния коктейл с текила "Longoria Legacy", създаден в чест на рожденичката, докато звучаха мелодии, лично подбрани от самата нея. Вечерта бе изпълнена с трюфелени деликатеси, смях и непринудена елегантност – отражение на самата Ева.

Габриел Юнион-Уейд и Дуейн Уейд купонясваха заедно с Lele Pons, Bad Gyal и Becky G, които посветиха свои изпълнения на Лонгория, акомпанирани от мариачи банда. Празненството продължи в емблематичния нощен клуб LIV във Fontainebleau Miami Beach, където Ева смени токчетата със слушалки и влезе в ролята на диджей, пускайки ремикс на "Conga" на Глория Естефан. От VIP гостите до персонала – всички се впуснаха в танци.

Кулминацията настъпи, когато Becky G изпя секси версия на "Happy Birthday", а Ева духна свещичките върху внушителна пететажна торта, обсипана със злато. „Чувствах се като във филм“, възкликна един от гостите. А с неоновия надпис "Eva at 50" над главите им, сцената наистина напомняше холивудска продукция.

В събота атмосферата стана по-интимна – Ева организира семеен празник в частно имение, собственост на музикален магнат. Там тя прекара време със сина си Сантяго, танцува салса с Марк Антъни и вдигна тост с Алба.

Маями не беше просто фон – той бе перфектната сцена. Латино ритъмът на града придаде автентичност на празника, а списъкът с гости напомняше каталог на латиноамерикански суперзвезди. Becky G, която споделя мексиканско-американските корени на Ева, изпълни "Como La Flor" на Селена в съпровод на мариачи. Марк Антъни донесе енергията на пуерториканската салса, докато Глория и Емилио Естефан внесоха характерния кубински привкус на Маями.

Сред присъстващите бяха още Леле Понс, Ана Наваро, Анджи Мартинес, Дейвид и Изабела Грутман, Емили Естефан, които редуваха наздравици с текила и танци в ритъма на салсата. За Ева, която винаги е защитавала представителството на латиноамериканците, това не беше просто рожден ден – това беше празник на нейните корени.

„Маями е като мен: смел, красив и толкова латиноамерикански“, написа тя в Instagram. От блясъка на Casadonna до нощната енергия в LIV, нейният 50-и рожден ден бе поклон към общност, която променя Америка – ритъм по ритъм.

Българската и световна тенис звезда Григор Димитров също стана част от 50-годишния юбилей на американската актриса.

Лонгория отпразнува рождения си ден и на борда на луксозна яхта в САЩ, където се събраха знаменитости от света на спорта, киното, музиката и модата. Сред тях бяха Виктория Бекъм, Новак Джокович, Марк Антъни, Глория Естефан, Джесика Алба и много други.

