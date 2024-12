Мощно торнадо връхлетя Северна Калифорния (ВИДЕО)

Т орнадо връхлетя вчера Северна Калифорния преобръщайки коли, изкоренявайки дървета и разрушавайки далекопроводи, съобщиха Националната метеорологична служба на САЩ и местни медии, цитирани от ДПА.

(Видеото е архивно: Ураганът „Хелън“ удари крайбрежието на Флорида)

Основният център на торнадото е бил окръг Санта Круз, южно от Сан Франциско, а снимки от мястото на бедствието, качени в социалните мрежи, показват преобърнати автомобили и наводнения.

San Francisco was hit with its first-ever tornado warning after a devastating storm tore through northern California, flipping cars and leaving multiple people injured.



Around one million people woke up to an alert urging them to 'take shelter' early Saturday, after the warning… pic.twitter.com/gF6jXQz8RJ