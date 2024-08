Мощно торнадо изненада Бъфало (ВИДЕО/СНИМКИ)

М алко торнадо изненада Бъфало в понеделник и повреди сгради, преобърна коли и отнесе отломки във вихрушка над центъра на града.

Фунията беше уловена на множество видеоклипове малко преди 14:00 часа, местно време.

Едно видео показва, че торнадото сякаш се движи от езерото Ери към града, изпращайки части от покриви да летят, преди бързо да се разпръснат.

(Във видеото: Разрушени къщи и отнесени коли: Мощно торнадо удари Бъфало)

„Това изненада всички“, каза изпълнителният директор на окръг Ери Марк Полонкарц на пресконференция.

Впоследствие снимки показват кола обърната по покрив на паркинг, огънати улични знаци и паднали клони на дървета по пътища и тротоари. След оценка на сцената екип на Националната метеорологична служба потвърди, че торнадо е ударило западната част на града.

Raw photos. Tornado damage on my street in Buffalo, New York, four minutes from Canada. pic.twitter.com/GpgAMK8gUo

Полонкарц каза, че лечебно заведение, пострадало от бурята, преценява дали да премести пациентите. Едно училище претърпя щети на някои прозорци, няколко светофара бяха счупени и някои коли бяха преобърнати, каза кметът Байрън Браун.

Това е третото торнадо, съобщено в окръг Ери за месец, каза Полонкарц. Преди три седмици градовете Идън и Уест Фолс бяха ударени от мощните ветрове.

A Buffalo City Mission employee said he looked outside and realized his car had been picked up by the Tornado 🌪️ #BuffaloTornado @WGRZ pic.twitter.com/WNK2dxtmnh