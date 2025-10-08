Свят

Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Според Гладков е била "частично унищожена" социална инфраструктура, като е възможно да има още хора "под развалините"

8 октомври 2025, 16:18

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

ЕП подкрепи забраната на етикетите

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

За съучастничество в

Какво могат

Т рима души бяха убити при ракетен удар по руската Белгородска област, а двама при обстрел на град Херсон в Южна Украйна, съобщиха властите в Русия и Украйна, цитирани от Франс прес.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви в комуникационното приложение "Телеграм", че е било поразено село Маслова Пристан в Шебекински окръг, който граничи с Украйна.

Според Гладков е била "частично унищожена" социална инфраструктура, като е възможно да има още хора "под развалините".

В Южна Украйна областният управител на Херсон Олександър Прокудин заяви, че двама възрастни хора са били убити при руска атака срещу град Херсон.

Херсон, който е център на едноименната област, бе отвоюван от украинските сили през ноември 2022 г., след като в продължение на шест месеца беше под руска окупация.

Русия, която нахлу на украинска територия през февруари 2022 г., подлага Украйна на масирани обстрели. Киев отвръща с ракетни атаки и атаки с дронове.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че тази нощ Русия е атакувала Украйна със 183 дрона, от които 154 са били свалени.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Белгородска област Херсон Ракетен удар Обстрел Война в Украйна Русия Украйна Цивилни жертви Дронове Руска окупация
