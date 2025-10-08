Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Т рима души бяха убити при ракетен удар по руската Белгородска област, а двама при обстрел на град Херсон в Южна Украйна, съобщиха властите в Русия и Украйна, цитирани от Франс прес.
Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви в комуникационното приложение "Телеграм", че е било поразено село Маслова Пристан в Шебекински окръг, който граничи с Украйна.
🇷🇺⚔️🇺🇦The Russian army broke through to Alekseevka on the Dnepropetrovsk front— Alma Gentil (@Chinoy200096633) October 8, 2025
▪️In the Velikomykhailivske direction, after the liberation of Verbove and Stepove, groups of Russian assault troops broke through to the hangars in Alekseevka and are consolidating in new positions.… pic.twitter.com/JAwEAUQQfE
Според Гладков е била "частично унищожена" социална инфраструктура, като е възможно да има още хора "под развалините".
В Южна Украйна областният управител на Херсон Олександър Прокудин заяви, че двама възрастни хора са били убити при руска атака срещу град Херсон.
Херсон, който е център на едноименната област, бе отвоюван от украинските сили през ноември 2022 г., след като в продължение на шест месеца беше под руска окупация.
Русия, която нахлу на украинска територия през февруари 2022 г., подлага Украйна на масирани обстрели. Киев отвръща с ракетни атаки и атаки с дронове.
Украинските военновъздушни сили заявиха, че тази нощ Русия е атакувала Украйна със 183 дрона, от които 154 са били свалени.