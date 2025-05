Летището в Тел Авив е временно затворено след ракетен удар от Йемен

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху обеща страната му да предприеме поетапни ответни мерки срещу хусите след ракетната атака срещу летище "Бен Гурион" тази сутрин, предаде Франс прес.

По-рано днес израелската армия обяви, че е прехванала ракета, изстреляна от Йемен. Двама души бяха леко ранени, а международното летище на Израел спря временно работа.

Отговорност за атаката поеха хусите.

"Действали сме срещу тях преди, ще действаме и в бъдеще, но не мога да навляза в подробности", каза Нетаняху на видеозапис, публикуван в "Телеграм", по адрес на свързаната с Иран групировка. Той обаче подчерта, че Израел няма да отговори само с едно нападение, а с много.

Израелската армия междувременно потвърди в изявление, че ракета, изстреляна от Йемен, е паднала в района на летище "Бен Гурион" близо до Тел Авив. В резултат на удара се е образувал кратер на няколкостотин метра от главния терминал на аерогарата.

Израелската армия е направила няколко опита да прехване ракетата, която е била засечена около 9:20 ч. (и българско време), но те не са били успешни.

Редица големи международни авиокомпании отмениха днес полетите си до Тел Авив, след като балистична ракета, изстреляна от Йемен, падна на територията на международното летище „Бен Гурион“.

Ракета пада в летищния комплекс за първи път, предаде новинарска агенция ТПС.

Тя е паднала в горичка до пътя за достъп в близост до един от терминалите. Полетите от и до летище „Бен Гурион“ бяха временно спрени, докато се проверят пистите, но в рамките на един час летището беше напълно отворено. Израелските сили за отбрана заявиха, че разследват защо противовъздушната отбрана не е успяла да прехване ракетата.

Въпреки повторното отваряне на летището няколко авиокомпании преустановиха услугите си. „Луфтханза“, заедно с дъщерните си дружества „Остриън еърлайнс“, „Брюселс еърлайнс“ и „Суис“ отмениха всички полети до Тел Авив до вторник. „Поради настоящата ситуация „Луфтханза груп“ реши да преустанови своите полети до и от Тел Авив до 6 май включително“, заявиха от авиокомпанията.

„Уиз еър“ също обяви, че отменя полетите си до Израел до вторник сутринта, като заяви, че „следи внимателно ситуацията“. „Ер Франс“ спря днешните си полети до Тел Авив, а испанската „Еър Еуропа“ отмени редовните си полети от Мадрид, позовавайки се на „съображения за сигурност“. „Делта еърлайнс“ отмени полета си днес следобед от летище „Джей Еф Кей“ в Ню Йорк, но все още не е предоставила по-подробна информация за операциите си в Израел. Полетите на „Еър Индия“ и „Трансавиа“ бяха пренасочени съответно към Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Гърция.

Според летищния контролен орган на Израел обаче други превозвачи, включително „Итиопиън еърлайнс“, „Флай Дубай“, „Блу бърд еъруейс“ и „Ейджиън еърлайнс“, са продължили да извършват редовни полети.

В резултат на нападението акциите на националния превозвач на Израел „Ел Ал“ поскъпнаха с 6,9 процента. „Ел Ал“ извършва непрекъснати полети по време на войната, като генерира рекордно високи печалби. Акциите на „Изреър“, нискотарифна авиокомпания, също нараснаха с 3,8 процента през днешния ден.

Сутрешната атака задейства сирените в Централен и Северен Израел, включително в Йерусалим, Тел Авив, Хайфа и Нахария. Медиците от „Маген Давид Адом“ лекуваха и евакуираха осем души, пострадали от рани от шрапнели, шок или наранявания, получени при бързането към убежищата.

От 18 март, когато Израел възобнови кампанията си срещу „Хамас“ след временно прекратяване на огъня, подкрепяните от Иран йеменски хуси са изстреляли около 27 балистични ракети и няколко дрона по Израел. По-голямата част от тях са били прехванати или са паднали близо до израелска територия.

Най-малко 1180 души бяха убити, а 252 израелци и чужденци бяха взети за заложници при нападенията на „Хамас“ срещу израелски населени места в близост до границата с Газа на 7 октомври. Смята се, че 36 от останалите 59 заложници са мъртви.

