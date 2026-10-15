Радев от Брюксел: България иска мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море

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А таките срещу търговски и цивилни кораби в Черно море са недопустими и България очаква солидарност от европейските си партньори. Това заяви министър-председателят Румен Радев в Брюксел, където участва в срещата на върха на Европейския съюз.

ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море

Правителството ще търси обща инициатива с Румъния и Турция за прекратяване на ударите срещу цивилни плавателни съдове. Целта е предложението да бъде представено пред Съвета на ЕС, предаде DarikNews.bg.

„Вчера говорих с министър-председателя на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с обща инициатива пред Съвета на ЕС за подкрепа на усилията на България, Румъния, мога да включа и Турция, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби“, заяви Радев.

По думите му защитата на гражданското корабоплаване е от ключово значение, тъй като Черно море е стратегически коридор за доставки на храни, торове и енергийни ресурси.

„Очакваме от всички наши европейски партньори да се приеме този мораториум за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби“, каза премиерът.

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България, Румъния и Турция обсъждат общи действия

Радев посочи, че вече има обща инициатива между трите черноморски държави, но предстои да бъде уточнен начинът, по който ще бъде организирана тя.

Обсъждат се два подхода за организацията на щаба - той да бъде стационарен или да работи на ротационен принцип. Премиерът уточни, че става дума за инициатива, която не представлява сили на НАТО.

„Тепърва имаме още да изчистим как да бъде организирано дислоцирането. Ние и сега сме част от противоминната група в Черно море“, добави той.

Министър-председателят заяви, че България подкрепя всяка инициатива, насочена към бързо прекратяване на конфликта чрез дипломация.

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Радев: Няма категорични доказателства кой е атакувал корабите

На въпрос за дипломатическите контакти с Русия във връзка с атаките срещу корабите в Черно море Радев заяви, че дипломатическите отношения между двете държави не са прекъсвани.

„Извиках посланика на Русия за разговор за прекратяване на ударите срещу кораби в Черно море. Имаме този канал за комуникация, за мен е изключително важно този канал да бъде разширяван с конкретни мерки и предложения“, посочи премиерът.

По думите му все още няма отговор какъв е произходът на дроновете, поразили корабите в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Радев съобщи, че очаква корабът „Челси 3“ да бъде буксиран до пристанището в Бургас за ремонт. Там ще бъде извършен подробен оглед с цел да бъдат открити останки, които да помогнат за установяване на обстоятелствата около атаката.

„Заявих тази хипотеза и пред посланика на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Резултатите са в изгода на Русия, но няма категорични доказателства“, заяви Радев.

Премиерът уточни, че засега не е предвидена среща с украинския президент Володимир Зеленски, който също ще бъде в Брюксел.

„Лукойл“ е стратегически актив за България и ЕС

Друга тема в изявлението на Радев беше бъдещето на рафинерията „Лукойл“ в Бургас и високите цени на енергията в Европейския съюз.

Премиерът съобщи, че още по време на видеоконферентната среща на европейските лидери на 6 октомври е поставил въпроса за рафинериите, включително за българската.

Според него през последните две десетилетия Европа е закрила редица рафинерии, което е увеличило зависимостта ѝ от внос на готови горива, особено дизел и авиационно гориво.

Радев определи рафинерията в Бургас като една от най-големите и модерни в Европа.

„Ние приемаме „Лукойл“ като един много важен актив не само за България, а за целия Европейски съюз“, заяви той.

Премиерът изрази притеснение, че решенията за бъдещето на стратегическия актив се вземат извън България и ЕС. Той призова европейските институции и държавите членки да участват активно в обсъжданията. По думите му темата е включена в документа за дискусиите на европейските лидери.

Радев е умерен оптимист за бюджета на ЕС

Министър-председателят коментира и предложенията за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

По думите му България има основания за умерен оптимизъм, тъй като в обсъжданите предложения се запазват две ключови за страната политики - кохезионната и Общата селскостопанска политика.

„Мога да кажа, че у нас има солидна доза оптимизъм, защото това предложение запазва най-важните за нас политики“, посочи Радев.

Той уточни, че остават въпроси, които трябва да бъдат допълнително обсъдени и прецизирани.

България подкрепя усилията за повишаване на конкурентоспособността и отбранителните способности на ЕС, но според премиера предвидените мерки трябва да бъдат внимателно разработени.

Радев: Искам минимална заплата от поне 1000 евро, но засега нямаме възможност

Радев отговори и на въпрос за недоволството на синдикатите от предложения размер на минималната работна заплата за 2027 г.

„Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност“, заяви той.

Като причина за ограниченията премиерът посочи състоянието на публичните финанси и бюджетния дефицит. По думите му окончателното решение за размера на минималното възнаграждение все още не е взето, тъй като продължават уточненията по бюджета.

„Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем“, посочи Радев.

Той подчерта, че правителството търси баланс между интересите на работодателите и синдикатите.

„Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем“, заключи министър-председателят.