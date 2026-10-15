Румъния предлага общо с България военно командване на НАТО в Черно море

Р умъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за създаване на военно командване в Черно море. Инициативата е на румънския министър на националната отбрана Раду Мируша, който е обсъдил предложението по телефона с българския си колега след последните инциденти в региона. Това съобщават румънската национална информационна агенция AGERPRES и медията Digi24.

България и Румъния поставят въпроса с Черно море на срещата на върха на ЕС

Предвижда се командването да бъде ръководено на ротационен принцип от държавите членки на НАТО с излаз на Черно море. Ротацията ще обхваща както ръководството, така и мястото, на което ще бъде разположена структурата.

Румъния е готова да приеме командването от 2028 г.

Мируша заяви, че Румъния е готова да поеме ръководството на новата структура и да я разположи на черноморското си крайбрежие от 2028 г.

До този момент Букурещ приема възможността командването да действа на турското черноморско крайбрежие, като в работата му участват румънски и български офицери.

Румънският министър обоснова предложението с поредицата от инциденти в Черно море, включително случаи с дронове, потънали кораби и морски мини. Според него рисковете за въздушната и морската сигурност вече не могат да бъдат разглеждани като отделни национални проблеми.

Мируша посочи още, че руските атаки срещу украинската инфраструктура създават допълнителни рискове за сигурността на Румъния и България и поставят на изпитание способността за реакция както на отделните държави, така и на Алианса.

След ударите по кораби в Черно море: България, Румъния и Турция обсъждат общи действия

България и Румъния вече имат обща военна структура

През юли 2024 г. България и Румъния подписаха меморандум за създаване на Регионално командване на компонента за специални операции в Черноморския регион (HQ R-SOCC). Структурата е предназначена да координира съюзническите усилия в областта на специалните операции и да допринася за отбраната на източния фланг на НАТО.

ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море

Предложението на Мируша е отделна инициатива, насочена към създаването на военно командване за черноморските държави от Алианса. Следващата стъпка е предложената обща позиция да бъде оформена в писмо до ръководството на НАТО.