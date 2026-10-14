Франция осъди атаките срещу кораби край България и Румъния, поиска мораториум на ударите в Черно море

Ф ранция осъди остро атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море през последните дни край бреговете на България и Румъния. Това се посочва в изявление на френското Министерство на външните работи.

„Тази поредна безотговорна ескалация представлява грубо нарушение на международното право“, се казва в позицията на Париж.

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Според френското външно министерство зачестяването на нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговски кораби в Черно море, при които има загинали, е неприемливо.

„То още веднъж демонстрира, че руската агресивна война срещу Украйна представлява заплаха за сигурността на Европейския съюз и НАТО като цяло“, се посочва в изявлението.

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Франция заявява, че ще продължи да подкрепя Украйна, и отново призовава за мораториум върху ударите в Черно море.

В позицията си Париж изразява и пълна солидарност с България и Румъния.

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„Тяхната сигурност е наш приоритет и трябва да бъде гарантирана“, подчертава френското Министерство на външните работи.