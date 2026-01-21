Свят

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Инцидентът става броени дни след смъртоносния сблъсък между два влака в Южна Испания

21 януари 2026, 07:09
М ашинист на влак загина, а най-малко 37 души бяха ранени, петима от които тежко, след дерайлиране на крайградски влак близо до Барселона. Инцидентът става броени дни след смъртоносния сблъсък между два влака в Южна Испания.

Според местните власти, във вторник вечерта влак от мрежата Rodalies се е ударил в подпорна стена, която е паднала на релсите между градовете Желиде и Сант Садурни. Регионалният пожарен инспектор на Каталуния, Клауди Гаярдо, съобщи, че всички пътници са били изведени от влака.

Инцидентът е станал по време на силни бури, връхлетяли североизточна Испания. Крайбрежните райони в източната и северозападната част на страната бяха в повишена готовност заради неблагоприятните метеорологични условия, предаде BBC.

На мястото в Желиде, на около 35 км западно от Барселона, са били изпратени 11 линейки, които са оказали помощ на пострадалите.

Местната пожарна служба информира, че 35 екипа са се отзовали на сигнала, а един пътник, блокиран във влака, е бил успешно спасен.

По-късно беше потвърдено, че във влака вече няма хора, а екипите извършват обход на района, за да се уверят, че няма други пострадали.

Спешните служби съобщиха, че част от ранените са били транспортирани до близките болници Моисес Броджи, Белвитже и Вила Франка.

Освен петимата тежко ранени, има още шестима пострадали, а 26 са с „леки наранявания“.

Прекъснати услуги

Във вторник дерайлира и друг влак от крайградската мрежа на Барселона. Според оператора на железопътната мрежа на Испания Adif, инцидентът е бил причинен от камък, откъртен от бурята, който ударил оста на влака. Няма данни за пострадали, но движението по линията е спряно.

Около 400 000 пътници ще останат без влаков транспорт в сряда сутринта, съобщи испанският вестник El País. Всички услуги по крайградската железопътна мрежа Rodalies са напълно преустановени, докато се извършват проверки за безопасност.

Очаква се железопътните оператори да се срещнат с властите след приключване на инспекциите.

Тези инциденти в Каталуния идват само два дни след сблъсъка между два високоскоростни влака в Адамус, Андалусия, който е една от най-тежките железопътни катастрофи в Испания за последното десетилетие. Тогава най-малко 42 души загинаха, след като вагони от влак, пътуващ към Мадрид, дерайлираха и се сблъскаха с идващ високоскоростен влак.

Източник: BBC    
