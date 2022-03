Пътнически самолет със 133 души на борда се разби в Китай

К итайски пътнически самолет със 133 души на борда се е разбил днес в югозападната част на страната, предаде Франс прес, като се позова на държавната телевизия, предаде БТА.

Самолетът Boeing 737 на китайската авиокомпания China Eastern Airlines е паднал близо

до село Учжоу, в автономния район Гуанси, и е предизвикал пожар в планински район.

На място са изпратени спасителни екипи. Самолетът е изпълнявал вътрешен полет от Кунмин до Гуанчжоу - два града в Южен Китай.

Breaking News: A Boeing 737 plane operated by China Eastern Airlines crashed in southern China with more than 130 people on board, state media reported.



There was no immediate information on casualties or why the plane went down. https://t.co/wTJ2KTmBdH