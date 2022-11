Първите резултати от междинните избори в САЩ

З апочнаха да излизат първите резултати от ключовите междинни избори в Съединените щати. В Камарата на представителите републиканците убедително водят със 171 избрани, спрямо почти 50 по-малко за демократите, пише NOVA.

Битката за Сената обаче продължава да бъде оспорвана, като предварителните резултати показват разлика от само едно място в полза на републиканците.

Експерти обаче твърдят, че тези прогнози все още са в рамките на статистическата грешка.

Републиканецът Рон Де Сантис, който е спряган за възможен кандидат за президент през 2024 г., спечели преизбирането си пред претендента във Флорида.

Чарли Крист е бивш републикански губернатор, който премина към демократите и бе избран за член на Камарата на представителите като член на Демократическата партия. Той се опита да привлече гласовете на умерените републиканци в някога колебаещия се щат, в който през последните години все повече се засилват симпатиите към републикаците.

Демократическата партия спечели губернаторските места в щатите Масачузетс и Мериленд, предаде ДПА, като се позова на американски медии.

Победителка в Масачузетс е Мора Хийли, която надделя над републиканеца Джеф Дийл и ще бъде първата губернаторка в САЩ, която е открито лесбийка, става ясно от предварителни резултати, оповестени от Ен Би Си Нюз и Фокс нюз, предава БТА.

Кандидатът на демократите Уес Мур победи републиканеца Дан Кокс и стана първият чернокож губернатор на Мериленд, става ясно от предварителни резултати на Фокс нюз.

Досегашният губернатор, Лари Хоугън от Републиканската партия, който няма право да заема повече губернаторския пост, заяви, че е поздравил Мур за победата му

Бившата говорителка на Доналд Тръмп Сара Сандърс беше избрана за губернатор на Арканзас.

Демократът Максуел Алехандро Фрост победи съперника си републиканец Калвин Уимбиш в битката във Флорида за място в Камарата на представителите на американския Конгрес.

Двадесет и пет годишният Фрост, който призовава за по-строг контрол върху огнестрелните оръжия и e радетел за социална справедливост, се яви като кандидат на Демократическата партия в окръг в района на Орландо, в който симпатиите към демократите са силни. Фрост е известен също така и с това, че е против ограниченията на правото на аборт.

Сенаторът републиканец Ранд Пол спечели трети мандат в щата Кентъки, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Пол е консерватор и представител на либертарианското крило в Републиканската партия.

В Алабама бе избрана първата жена сенатор от този щат. Става дума за Кейти Брит от Републиканската партия.

Тя ще заеме мястото на Ричард Шелби, който сега се оттегля след 35 години в Сената. Брит е бивша ръководителка на канцеларията на Шелби, отбелязва Асошиейтед прес.

На изборите в Алабама Брит победи демократа Уил Бойд и либертарианеца Джон Софоклиъс.

Четиридесетгодишната Брит се определя като представител на ново поколение консервативни лидери.

Републиканецът Марк Гордън спечели втори мандат като губернатор на щата Уайоминг. Гордън изтъкна като своя голяма заслуга усилията, които е положил, за да диверсифицира икономика на щата и като намали ролята на изкопаемите горива.

Демократката Бека Балинт ще стане първата жена, избрана в американския Конгрес от щата Върмонт, прогнозират медии в САЩ.

Върмонт, разположен в североизточната част на страната, беше последният останал американски щат, който не е изпращал жена в Конгреса. Балинт ще стане и първият открит представител на ЛГБТ общността, който ще представя Върмонт в Конгреса.

Председателката на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Нанси Пелоси печели битката за преизбирането си в долната камара на американския законодателен орган на междинните избори в нейния щат Калифорния, прогнозира телевизионната компания Си Ен Ен.

Демократите в САЩ спечелиха тази сутрин място в американския Сенат, потенциално решаващо за контрола върху горната камара на Конгреса, след като Джон Фетърман победи в щата Пенсилвания тръмписткия кандидат Мехмед Оз, показват данни, обявени от Фокс нюз и Ен Би Си.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.



We bet on the people of Pennsylvania - and you didn’t let us down



And I won’t let you down. Thank you.