Осиновена в САЩ българка се кандидатира за сенатор

Р ешаващ вот за Сенат и Камара на представителите в САЩ. Междинните избори ще определят кой ще има мнозинство и в двете камари на Конгреса.

Ако републиканците спечелят, това ще бъде лоша новина за президента Джо Байдън. Може да се промени и политиката към Украйна.

Сред кандидатите за Сената е българка, осиновена в САЩ преди много години, съобщава NOVA.

Мъск: Трябва да гласувате за републиканците

Историята на Деси Андерсън започва от сиропиталище в Каспичан. Тя отива в САЩ след като е осиновена на 8-годишна възраст.

"Годините ми в сиропиталището не бяха лесни. Помня, че когато бях на 5 не ми даваха да ходя на училище, защото съм ромка", споделя Деси, която вече не говори български език.

Тя каза, че след като дошла в САЩ ходенето на училище се превърнало в любимото ѝ нещо.

Деси има син, кръстен Вано, за да носи в себе си българките корени.

Какъв е залогът на изборите в САЩ тази година

"За мен и съпруга ми беше важно да му дадем това наследство", споделя Деси Андерсън, която живее в Спрингфийлд, Илинойс.

Тя се определя като новото лице на Републиканската партия.

"Единствената причина да се кандидатирам е, защото ми писна от политиката на демократите и моят бизнес беше засегнат от нея", казва Деси Андерсън.

We had a great showing at the Peoria County Republican Women’s meeting yesterday! I was honored to be the keynote speaker and be joined by Republican candidate for state senate Desi Anderson. There was a lot of energy in the room as Republicans are ready for November! pic.twitter.com/WMNJ3VfhRB