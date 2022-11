Избори в САЩ: Американците избират парламент и губернатори

Американците избират Камара на представителите, една трета от Сената, както и законодателни органи и губернатори в редица щати, предава БТА.

Резултатите от вота неминуемо ще окажат силно влияние върху следващите две години от президентството на демократа Джо Байдън и неговата политика, включително противопоставянето му на руската агресия в Украйна, посочва Би Би Си.

8 ноември е не просто вторник, а ден, в който в САЩ ще се произведат избори. Това е установено със закон, приет през 1845 г.

На всеки две години се преизбират всичките 435 членове на Камарата на представителите. През последните две години демократите имаха мнозинство в Камарата на представителите. Това е типично: когато се избира нов президент, неговата партия най-често получава контрол над двете камари на Конгреса. Това е така, защото избирателната активност е много по-висока на президентските избори и повечето американски гласоподаватели гласуват за кандидати от една и съща партия за всички позиции.

Но не е тайна, че на настоящите избори Демократическата партия има малки шансове да запази мнозинство в Камарата на представителите – вероятността това да стане е 15 на сто.

В повечето избирателни окръзи една от двете партии има абсолютен шанс за победа; само в малка част от районите могат да спечелят и демократите, и републиканците. По данни на "Кук политикал рипорт" демократите ще спечелят в 159 района, а републиканците - в 188. В други 29 окръга вероятността за победа на демократите се оценява като висока.

След това демократите трябва да вземат поне още 30 окръга, за да постигнат мнозинство (това са 218 места). Според същия мозъчен тръст има само 35 окръга, в които резултатът е непредвидим, като избирателите в 10 от тях клонят към републиканците.

Основните сфери, в които двете партии се атакуват една друга в предизборната кампания, са инфлацията и правото на аборт. Републиканците атакуват демократите за инфлацията, залагайки на факта, че в момента тя е 8,2%, а такъв ръст на цените се е наблюдавал в САЩ за последен път в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Демократите пък залагат на въпроса за абортите, след като републиканското мнозинство във Върховния съд на САЩ постанови, че конституцията на страната по никакъв начин не гарантира правото на прекратяване на бременност. Партията на Байдън също така заложи на забраната на търговията на оръжие на фона на множество инциденти, в които загинаха десетки невинни хора.

При победа, републиканците ще заемат всички ръководни постове в Камарата на представителите и напълно ще определят нейния дневен ред.

Изходът от борбата за Сената, където 35 сенатори се борят за преизбиране, е далеч по-малко сигурен, посочва Би Би Си. Прогнозите са, че контролът над Сената с еднаква вероятност може да остане в ръцете на демократите или да премине в ръцете на републиканците.

При сегашния състав на Сената двете партии имат по 50 места, а демократите имат мнозинство само в смисъл, че когато гласовете са разделени строго наполовина (т.е. никой демократ не гласува против), решаващият глас е на вицепрезидента – демократката Камала Харис.

Но най-ожесточената битка може да се води за Джорджия, а резултатът от нея може да не стане известен веднага: ако никой от кандидатите не получи повече от 50 % от гласовете, ще се наложи втори тур. Това би било повторение на изборите от 2020 г. Резултатите от втория тур на тези избори станаха известни няколко часа преди щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

Много щати сега избират своите законодателни събрания, губернатори и държавни секретари. Това е важна основа за следващите избори през 2024 г., когато Америка ще избира президент.

Известно е, че президентските избори в САЩ се провеждат на два етапа: т.нар. електори гласуват пряко за президента. Всеки щат има толкова електори, колкото са членовете му в Камарата на представителите (поне един, но колкото по-многобройно е населението на щата, толкова повече), плюс сенатори (по двама от всеки), т.е. минимум трима. Електорите се назначават официално от губернатора на щата въз основа на това за кой кандидат са гласували мнозинството от избирателите в този щат. В повечето щати (с малките изключения като Мейн и Небраска) кандидатът, който получи мнозинство дори и само от един глас на изборите, получава гласовете на всички електори от съответния щат.

На настоящите избори републиканците издигат кандидати за законодатели, губернатори и държавни секретари, които не признават победата на Байдън, с очакването, че на следващите президентски избори те ще действат в полза на Тръмп.

Точно това имат предвид демократите, когато говорят за нарастващия авторитаризъм в Републиканската партия. Според изчисления на Би Би Си около 35% от републиканските кандидати на тези избори открито и публично отричат легитимността на президента Байдън.

На настоящите избори няма да се наложи да се обработва същия брой бюлетини като на президентските преди две години, но разликата между кандидатите в много случаи може да е минимална, така че преброяването може да отнеме доста време. Ако в Джорджия се стигне до балотаж - което не е изключено, тъй като има и трети кандидат от Либертарианската партия - той ще се състои на 6 декември и едва тогава ще стане ясно коя партия ще контролира Сената.

Много американци гласуват предсрочно и по пощата. По данни на „Проект Избори в САЩ“ до 4 ноември по този начин вече са гласували 35 милиона избиратели, което е повече, отколкото на междинните избори през 2018 г. Според Галъп 41% от регистрираните гласоподаватели са планирали да гласуват предсрочно тази година (в сравнение с 34% през 2018 г.). Сред тях има повече демократи, отколкото републиканци.

