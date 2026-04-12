Първи резултати от изборите в Унгария

12 април 2026, 21:11
Рекордна избирателна активност в Унгария
„Тиса“ е първа политическа сила в Унгария със 128 мандата срещу 62 за досега управлявалата партия ФИДЕС на Виктор Орбан

Партията на Петер Мадяр поведе в първите частични резултати от парламентарните избори, предаде БГНЕС.

При обработени 21,54% от гласовете „Тиса“ получава общо 128 места в 199-местния парламент. От тях 36 са от партийната листа, а 92 - от едномандатни райони.

Коалицията ФИДЕС-КДНП на досегашния унгарски премиер Виктор Орбан към момента печели 62 мандата. От тях 49 са от листата, а 13 - в индивидуални избирателни райони.

Крайнодясната партия „Ми Хазанк“ засега взема 8 места, всички от партийната листа.

Така първите данни очертават преднина за „Тиса“, докато ФИДЕС-КДНП изостава значително спрямо основния си съперник. 

Днес в Унгария беше регистрирана рекордна избирателна активност от 77,80% към 18:30 ч. За сравнение най-високата избирателна активност в историята на унгарската демокрация досега беше на изборите през 2002 г., когато гласуваха 73,5%.

Източник: БГНЕС    
