Рекордна избирателна активност в Унгария

„Целувката на смъртта“: Защо близостта с Тръмп може да свали Орбан от власт

"Не си играйте със САЩ": Джей Ди Ванс с предупреждение към Техеран

Мисията „Исламабад“: 5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран

У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея

И збирателната активност на парламентарните избори в Унгария достигна рекордните 77,80% към 18:30 ч. местно време (19:30 ч. българско). За сравнение най-високата избирателна активност в историята на унгарската демокрация е на изборите през 2002 г., когато гласуваха 73,5%.

Още към 17:00 ч. местно време активността достигна 74,23%, или 5 587 935 гласували.

Общо 77,18% от имащите право на глас в Будапеща са упражнили вота си до 17:00 ч., показват данните на Националната избирателна служба.

Най-висока активност е отчетена в избирателните райони, обхващащи 12-и и 17-и квартал, където участието вече е надхвърлило 80%.

Кметът на Будапеща Гергей Карачони заяви, че очаква историческо поражение за ФИДЕС и разгромна победа за „Тиса“.

Унгария гласува на парламентарни избори

По думите му рекордната избирателна активност е един от основните знаци за подобен развой. Според Карачони „политическо земетресение никога не е добра новина за партия, която се представя като сигурния избор и е на власт от 16 години“.

Той заяви, че изборите вече са решени поне в един ключов аспект.

„От тази гледна точка изборите вече са решени - „Тиса“ ще има парламентарно мнозинство, а не само мнозинство от гласовете“, каза Карачони пред „Телекс“.

По думите му дали партията на Петер Мадяр ще стигне и до мнозинство от две трети засега остава открит въпрос, но именно това е основната тема на тези избори.

Орбан: Тук съм, за да спечеля

Карачони каза още, че за последно е разговарял по-обстойно с Петер Мадяр миналото лято, а оттогава двамата най-много да са разменили по някой SMS. Според него това не е проблем, защото човек, който се готви да свали Виктор Орбан, едва ли има време за друго.

Кметът на Будапеща допълни, че е получил уверение, че ако „Тиса“ спечели, положението на столицата ще бъде уредено. Според него победата на партията в Будапеща ще бъде „разгромна“.