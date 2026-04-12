Свят

Рекордна избирателна активност в Унгария

Кметът на Будапеща Гергей Карачони заяви, че очаква историческо поражение за ФИДЕС

12 април 2026, 19:23
И збирателната активност на парламентарните избори в Унгария достигна рекордните 77,80% към 18:30 ч. местно време (19:30 ч. българско). За сравнение най-високата избирателна активност в историята на унгарската демокрация е на изборите през 2002 г., когато гласуваха 73,5%.

Още към 17:00 ч. местно време активността достигна 74,23%, или 5 587 935 гласували.

Общо 77,18% от имащите право на глас в Будапеща са упражнили вота си до 17:00 ч., показват данните на Националната избирателна служба.

Най-висока активност е отчетена в избирателните райони, обхващащи 12-и и 17-и квартал, където участието вече е надхвърлило 80%. 

Кметът на Будапеща Гергей Карачони заяви, че очаква историческо поражение за ФИДЕС и разгромна победа за „Тиса“.

По думите му рекордната избирателна активност е един от основните знаци за подобен развой. Според Карачони „политическо земетресение никога не е добра новина за партия, която се представя като сигурния избор и е на власт от 16 години“.

Той заяви, че изборите вече са решени поне в един ключов аспект.

„От тази гледна точка изборите вече са решени - „Тиса“ ще има парламентарно мнозинство, а не само мнозинство от гласовете“, каза Карачони пред „Телекс“.

По думите му дали партията на Петер Мадяр ще стигне и до мнозинство от две трети засега остава открит въпрос, но именно това е основната тема на тези избори.

Карачони каза още, че за последно е разговарял по-обстойно с Петер Мадяр миналото лято, а оттогава двамата най-много да са разменили по някой SMS. Според него това не е проблем, защото човек, който се готви да свали Виктор Орбан, едва ли има време за друго.

Кметът на Будапеща допълни, че е получил уверение, че ако „Тиса“ спечели, положението на столицата ще бъде уредено. Според него победата на партията в Будапеща ще бъде „разгромна“.

Източник: БГНЕС    
Избирателна активност Будапеща избори
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

Свят Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

,

Любопитно Преди 7 часа

Любопитно Преди 7 часа

Свят Преди 7 часа

България Преди 8 часа

България Преди 8 часа

Свят Преди 8 часа

България Преди 8 часа

Свят Преди 9 часа

Любопитно Преди 9 часа

Любопитно Преди 10 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
1

Къде у нас има убежища при кризисни ситуации

sinoptik.bg
1

Великден идва с разкъсване на облаците

sinoptik.bg

Ед О’Нийл на 80: Мъжът, който ни накара да обикнем Ал Бънди

Edna.bg

Луиза Григорова влезе в ролята на великденска фея – и резултатът е повече от апетитен

Edna.bg

Щутгарт е много близо до ШЛ след побой над Хамбургер

Gong.bg

39-годишният Жиру бележи, Лил се намести в топ 3 на Лига 1

Gong.bg

Чудото преди Великден: Говори пилотът, донесъл Благодатния огън у нас

Nova.bg

Тръмп се закани, че САЩ ще блокират Ормузкия проток след провалените преговори с Иран

Nova.bg