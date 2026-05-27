Осъдиха асистента на Матю Пери на три години и пет месеца

Л ичният асистент на Матю Пери, който играеше централна роля в пристрастяването на звездата от „Приятели“ към кетамин и му инжектира фаталната доза от наркотика, беше осъден на три години и пет месеца затвор, предаде Си Ен Ен.

Съдия Шерилин Пийс Гарнет произнесе присъдата на 60-годишния Кенет Ивамаса във федерален съд в Лос Анджелис. Той беше осъден и на две години пробация и глоба от 10 000 долара. Това беше петата и последна присъда в продължилото две и половина години разследване и наказателно преследване, последвали смъртта на Пери на 54-годишна възраст на 28 октомври 2023 г.

„Вие бяхте запознати с борбата му със зависимостта“, каза съдия Гарнет, преди да произнесе присъдата: „Вашето поведение беше безразсъдно, не само в деня на смъртта му, но и в дните преди смъртта му.“

Присъдата беше точно това, което прокурорите искаха, въпреки че Гарнет не се съгласи с някои от подробностите. Тя установи, че Ивамаса не е злоупотребил с позиция на доверие, което би могло да доведе до по-тежка присъда, и каза: „Няма твърди доказателства, че сте действали със злонамерени намерения, въпреки че някои биха се съгласили.“

Ивамаса е бил до Пери през последните дни от живота му, действайки като негов посредник, куриер на наркотици и фактически лекар. Той е последният човек, който е видял Пери жив, и този, който го е намерил мъртъв в джакузито му.

Той е и първият обвиняем, който постигна сделка с прокуратурата, като се е призна за виновен през август 2024 г. по едно обвинение в заговор за разпространение на кетамин, довело до смърт, и се е превърнал в най-важния свидетел на разследването.