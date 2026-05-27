Свят

Осъдиха асистента на Матю Пери на три години и пет месеца

Съдия Гарнет: Вие бяхте запознати с борбата му със зависимостта

27 май 2026, 22:48
Осъдиха асистента на Матю Пери на три години и пет месеца
Източник: Getty Images

Л ичният асистент на Матю Пери, който играеше централна роля в пристрастяването на звездата от „Приятели“ към кетамин и му инжектира фаталната доза от наркотика, беше осъден на три години и пет месеца затвор, предаде Си Ен Ен.

Съдия Шерилин Пийс Гарнет произнесе присъдата на 60-годишния Кенет Ивамаса във федерален съд в Лос Анджелис. Той беше осъден и на две години пробация и глоба от 10 000 долара. Това беше петата и последна присъда в продължилото две и половина години разследване и наказателно преследване, последвали смъртта на Пери на 54-годишна възраст на 28 октомври 2023 г.

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

„Вие бяхте запознати с борбата му със зависимостта“, каза съдия Гарнет, преди да произнесе присъдата: „Вашето поведение беше безразсъдно, не само в деня на смъртта му, но и в дните преди смъртта му.“

Присъдата беше точно това, което прокурорите искаха, въпреки че Гарнет не се съгласи с някои от подробностите. Тя установи, че Ивамаса не е злоупотребил с позиция на доверие, което би могло да доведе до по-тежка присъда, и каза: „Няма твърди доказателства, че сте действали със злонамерени намерения, въпреки че някои биха се съгласили.“

Ивамаса е бил до Пери през последните дни от живота му, действайки като негов посредник, куриер на наркотици и фактически лекар. Той е последният човек, който е видял Пери жив, и този, който го е намерил мъртъв в джакузито му.

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

Той е и първият обвиняем, който постигна сделка с прокуратурата, като се е призна за виновен през август 2024 г. по едно обвинение в заговор за разпространение на кетамин, довело до смърт, и се е превърнал в най-важния свидетел на разследването. 

Източник: CNN    
Матю Пери Кенет Ивамаса съд
Последвайте ни
ГДБОП задържа

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

pariteni.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран

Мадяр намали заплатата си наполовина

Мадяр намали заплатата си наполовина

Свят Преди 3 часа

Правителството на Унгария няма да почива това лято

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

България Преди 3 часа

Кметът на София Васил Терзиев върна предложението за преразглеждане

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Свят Преди 4 часа

ЕК: Русия изобщо не проявява интерес към мир

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Свят Преди 5 часа

Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

България Преди 5 часа

Той реагира остро, след като днес съдът освободи задържания за убийството на дъщеря му

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Свят Преди 6 часа

Основното средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са "Пейтриът"

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Свят Преди 6 часа

Техеран се е ангажирал за възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Свят Преди 6 часа

Банките ще поемат разходите за инсталирането на електронни системи за заглушаване

<p>Папата тества първото електрическо Ferrari, последва кошмарен старт</p>
Ексклузивно

Папата тества първото електрическо Ferrari за 500 000 евро, последва кошмарен старт

Свят Преди 7 часа

Въпреки че Джон Елкан показа 1000-конното чудовище Luce лично на Светия отец, акциите на Маранело се сринаха, а критиците го разпънаха на кръст

Защо дори милиардите на тези звезди не могат да им купят Ferrari

Защо дори милиардите на тези звезди не могат да им купят Ferrari

Любопитно Преди 7 часа

Когато егото се сблъска с традициите – разказваме абсурдните истории на знаменитостите, които разгневиха най-гордата автомобилна марка в света

Решение на съда поставя под въпрос класирането за първи клас в София

Решение на съда поставя под въпрос класирането за първи клас в София

България Преди 7 часа

До окончателното решаване на делото по същество, действат приетите от Столичния общински съвет

Търсят собственика на голяма сума пари, предадена в София

Търсят собственика на голяма сума пари, предадена в София

България Преди 7 часа

Тя е открита в столичния квартал „Борово“

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Любопитно Преди 7 часа

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят,

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

Любопитно Преди 7 часа

Японската звезда Наоми Осака се завърна с гръм и трясък на „Ролан Гарос“. Освен с победа на корта, тя привлече погледите и с екстравагантен тоалет на дизайнерa Кевин Германиер, който обаче предизвика сериозно напрежение сред колежките ѝ

Министър Василев ще дигитализира България

Министър Василев ще дигитализира България

България Преди 7 часа

Иван Василев: Дигиталната трансформация на цялата държава е следващият приоритет

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Живот на един клик: Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Edna.bg

Николаос Цитиридис завладява столицата с логика, хумор и висок адреналин

Edna.bg

ФИФА под прицел: Разследване за спекула с билети за Мондиал 2026

Gong.bg

Неймар кацна с личния си хеликоптер на базата на Бразилия

Gong.bg

Държавата се задейства по казуса с незаконното строителство в местността „Баба Алино”

Nova.bg

Партиите - с взаимни обвинения кой е отговорен за незаконните строежи във Варна

Nova.bg