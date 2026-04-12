Унгария гласува на парламентарни избори

И збирателните секции в Унгария отвориха тази сутрин за парламентарните избори, определяни като едни от най-важните за страната през последните години. Вотът ще определи състава на 199-местното Национално събрание и се следи с повишено внимание както вътре в страната, така и в Европа.

Гласуването се провежда на фона на оспорвана надпревара между управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан и опозиционната формация ТИСА, водена от Петер Мадяр. Анализатори определят изборите като ключови не само за вътрешнополитическото развитие на Унгария, но и за бъдещите ѝ отношения с Европейския съюз.

Социологическите проучвания в навечерието на вота показваха противоречиви резултати. Част от тях даваха преднина на опозицията, докато други, свързвани с управляващите, сочеха преимущество за ФИДЕС. Това прави изхода от изборите трудно предвидим.

Избирателните секции отвориха в 06:00 часа местно време (07:00 часа българско време), като гласуването ще продължи до 19:00 часа (20:00 часа българско време). Очаква се висока избирателна активност заради засиления обществен интерес и поляризацията по време на предизборната кампания.

Вотът се провежда изцяло на хартиен носител, като бюлетините се преброяват на място в секциите, а резултатите се вписват в официални протоколи.

Това са десетите парламентарни избори в Унгария след демократичните промени от 1989–1990 г., като мнозина ги определят като повратен момент за политическата система в страната. Първите официални резултати се очаква да бъдат оповестени малко след края на изборния ден.