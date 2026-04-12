Унгария гласува на парламентарни избори

Вотът ще определи състава на 199-местното Национално събрание и се следи с повишено внимание както вътре в страната, така и в Европа

12 април 2026, 07:37
Унгария гласува на парламентарни избори
И збирателните секции в Унгария отвориха тази сутрин за парламентарните избори, определяни като едни от най-важните за страната през последните години. Вотът ще определи състава на 199-местното Национално събрание и се следи с повишено внимание както вътре в страната, така и в Европа.

Гласуването се провежда на фона на оспорвана надпревара между управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан и опозиционната формация ТИСА, водена от Петер Мадяр. Анализатори определят изборите като ключови не само за вътрешнополитическото развитие на Унгария, но и за бъдещите ѝ отношения с Европейския съюз.

Социологическите проучвания в навечерието на вота показваха противоречиви резултати. Част от тях даваха преднина на опозицията, докато други, свързвани с управляващите, сочеха преимущество за ФИДЕС. Това прави изхода от изборите трудно предвидим.

Избирателните секции отвориха в 06:00 часа местно време (07:00 часа българско време), като гласуването ще продължи до 19:00 часа (20:00 часа българско време). Очаква се висока избирателна активност заради засиления обществен интерес и поляризацията по време на предизборната кампания.

Вотът се провежда изцяло на хартиен носител, като бюлетините се преброяват на място в секциите, а резултатите се вписват в официални протоколи.

Това са десетите парламентарни избори в Унгария след демократичните промени от 1989–1990 г., като мнозина ги определят като повратен момент за политическата система в страната. Първите официални резултати се очаква да бъдат оповестени малко след края на изборния ден.

Източник: Специален пратеник на БТА в Будапеща Владимир Арангелов    
Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Любопитно Преди 43 минути

Великден съчетава християнското преклонение пред Възкресението с древни езически символи като яйцето и заека, вкоренени в хилядолетните традиции за пролетното равноденствие, обновлението на природата и триумфа на светлината над мрака

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

България Преди 1 час

Българският патриарх и Софийски митрополит възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Свят Преди 9 часа

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Свят Преди 9 часа

Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия"

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

България Преди 10 часа

Препоръчва се на българите, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

Любопитно Преди 10 часа

Пържените храни са любими на много хора, но високото им съдържание на мазнини се свързва със здравословни проблеми като затлъстяване и хипертония

България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

България Преди 10 часа

Преминаването от лев към евро е повишило ценовото равнище с 0,3 до 0,4 процентни пункта

Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

Свят Преди 10 часа

Изпращането на корабите през пролива е имало за цел "да се създадат условия за разминиране на Ормузкия проток"

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

България Преди 11 часа

За безопасността и сигурността около храмовете в страната, полицията наложи специални мерки

Увеселително влакче дерайлира във Виена, петима ранени

Увеселително влакче дерайлира във Виена, петима ранени

Свят Преди 12 часа

Инцидентът се е случил на атракцион, известен като „Влакчето на джуджетата“, който е особено популярен сред по-малките деца, тъй като няма завои или екстремни наклони

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

България Преди 12 часа

Ресторантьорите отново искат 9% ДДС на фона на обществено недоволство

„Не ми харесва“: Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

„Не ми харесва": Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

Любопитно Преди 13 часа

Сабрина Карпентър предизвика вълна от полярни реакции на Coachella, след като прекъсна фен, пеещ йодъл. Докато едни я обвиниха в липса на културна чувствителност, други защитиха звездата заради шума на сцената и сценичното напрежение

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

САЩ започнаха „разчистване" на Ормузкия проток

Свят Преди 13 часа

Ходът цели отваряне на критичния за петрола маршрут на фона на тежки икономически трусове и преговори в Исламабад

Датата и мястото на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси са "разкрити"

Датата и мястото на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси са "разкрити"

Любопитно Преди 15 часа

Тейлър Суифт и Травис Келси планират лятна сватба в Ню Йорк на 3 юли, съобщават източници. След месеци на спекулации за имението им в Роуд Айлънд, двойката изглежда е заложила на мегаполиса, докато близките им запазват детайлите в пълна тайна

Започнаха мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад

Започнаха мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад

Свят Преди 15 часа

В разговорите участват пакистански посредници, като не е ясно дали делегациите от Вашинтон и Техеран се срещат директно или комуникират чрез посредниците

Патриарх Даниил

Патриарх Даниил с великденско послание за надежда и мир в смутните времена

България Преди 15 часа

Думата „Пасха“ означава преминаване – преминаваме от тлението към нетлението, от смъртта към живота, от греха към спасението, от временното към вечното

