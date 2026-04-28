Крал Чарлз Трети и кралица Камила на държавно посещение в САЩ за среща с Тръмп

Б ританският крал Чарлз Трети и съпругата му, кралица Камила пристигнаха в САЩ на четиридневно държавно посещение, което придоби още по-голямо значение след стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом и което се осъществява на фона на напрежение между близките съюзници, отбелязва Ройтерс.

Държавното посещение – най-значимото и високопоставено в управлението на Чарлз Трети – отбелязва 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ от британско управление и е първото посещение на британски монарх в страната от две десетилетия.

Чарлз Трети и Камила кацнаха в базата "Андрюс" около 14:30 ч. местно време и ще се отправят към Белия дом за частна среща с президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания. Двете двойки ще пият чай.

77-годишният крал, който все още се лекува от рак, ще произнесе реч пред Конгреса, като това е едва вторият случай, в който британски монарх прави това.

След това кралската двойка ще посети Ню Йорк, където ще почете жертвите от атаките на 11 септември 2001 г.. Отделно Камила, която е страстен читател, ще отбележи на събитие и стогодишнината на историите за Мечо Пух.

Посещението ще завърши във Вирджиния със среща на краля с хора, занимаващи се с природозащитна дейност.

Правителството на британския премиер Киър Стармър се надява визитата да укрепи „специалните отношения“ между двете страни, които са на най-ниското си ниво от Суецката криза насам.

Британският посланик в САЩ Крисчън Търнър заяви, че визитата ще подчертае споделената история, жертви и ценности между двете държави, добавяйки, че подходът ще бъде типично британски: „Запази спокойствие и продължи напред“.

Макар че Тръмп смекчи критиките си към Великобритания през последните дни относно позицията й за Иран, вътрешен имейл на Пентагона посочва, че САЩ биха могли да преразгледат позицията си относно британските претенции към Фолклендските острови като наказание за липсата на подкрепа, което допълнително напряга отношенията.

Една тема извън обсега на визитата е скандалът с Джефри Епстийн. Кралски източници заявиха, че няма да е възможно кралската двойка да се срещне с жертви на Епстийн по време на обиколката, за да не се повлияе на евентуални съдебни дела.

Братът на Чарлз Трети - Андрю, чиято репутация беше сериозно накърнена заради връзките му с покойния сексуален престъпник, в момента е обект на полицейски разследвания. Той отрича всякакви нарушения.