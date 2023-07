Първа копка: Китай започна да дълбае суперсекратна 10-километрова дупка

В четвъртък китайски инженери са положили основите на нов супердълбок сондаж, който ще проникне дълбоко в земната кора, тъй като страната засилва търсенето на природни ресурси, скрити на десетки хиляди метри под земята.

Според държавната информационна агенция Синхуа сондажът в крайна сметка ще достигне 10 520 метра навътре в земята в басейна Съчуан в Югозападен Китай. Районът е основна зона за добив на газ и инженерите очакват там да открият запаси от природен газ, се казва в доклада.

Съобщението идва само няколко седмици, след като Китай започна да пробива друг супердълбок сондаж, който се предвижда да се простира още по-навътре в земята с планирана дълбочина от 11 100 м. Този проект се намира в Таримския басейн в северозападния автономен район Синдзян на Китай.

Ако бъдат завършени, те ще бъдат сред двата най-дълбоки сондажа в света, направени от човека. Те обаче няма да са най-дълбоките. В момента този рекорд принадлежи на несъществуващия вече Кола супердълбок сондаж в северозападна Русия - научен проект от съветската епоха, който отнема 20 години и достига до 12 262 метра. Тези свръхдълбоки сондажи се простират на по-голяма площ от планината Еверест, измерена от върха до дъното, която е висока около 8 800 метра.

Хората са достигнали до Луната, но когато става въпрос за изследване на земята дълбоко под краката ни, ние само сме надраскали повърхността на нашата планета. Дълбоките сондажи позволяват на учените да разберат повече за това как се е формирала Земята, като кората действа като геоложка хронология на формирането на света.

Съществуват обаче и силни търговски стимули - използването на потенциално изгодни енергийни запаси, заровени дълбоко под земята. И двете компании, участващи в сондажите в Китай, са големи държавни петролни конгломерати.

Според Синхуа най-новият проект в басейна на Съчуан се управлява от PetroChina Southwest Oil and Gasfield Co, дъщерно дружество на Китайската национална петролна корпорация, една от най-големите държавни енергийни компании в Китай.

Определяйки го като ход от "голямо значение", държавната информационна служба заявява, че усилията са насочени към проучване на дълбоко заровени ресурси, като същевременно "насърчават напредъка на основните технологии и възможности за оборудване на китайския нефтен и газов инженеринг".

"Сондажът ще разкрие още повече тайните на еволюцията в Синианската формация", се казва в съобщението, като се има предвид начинът, по който са подредени скалите в басейна на Съчуан.

Чен Лили, заместник-главен инженер на PetroChina Southwest Oil, заявява пред държавната информационна служба, че очакват редица "предизвикателства от световна класа", които да бъдат преодолени по време на сондирането.

Представяйки по-рано проекта в Синдзян, Синхуа го нарича "телескоп" в най-дълбокия край на земята, като неговата 2000-тонна конструкция има за задача да проникне в повече от 10 континентални пласта. В доклада се казва, че сондажната инсталация може да издържи на 200 градуса по Целзий и сили, 1700 пъти по-големи от тези на атмосферното налягане.

През май Sinopec Corp съобщи, че е попаднала на значителни нефтени и газови потоци в проучвателен сондаж в Таримския басейн на дълбочина 8591 м под повърхността, съобщи Ройтерс.

Китай, втората по големина икономика в света и най-големият замърсител с въглероден диоксид, има огромни енергийни нужди. Китайският лидер Си Дзинпин обяви бъдещата енергийна сигурност за приоритет на националната сигурност. Китай се превърна в световен лидер в областта на възобновяемата енергия - според неотдавнашен доклад той е напът да удвои капацитета си за вятърна и слънчева енергия и да постигне целите си за чиста енергия до 2030 г. пет години по-рано.

Но Китай е и най-големият производител на замърсяване в света, което нагрява планетата, и увеличава производството на въглища. САЩ са вторият най-голям замърсител с въглероден диоксид в света. Американският пратеник по въпросите на климата Джон Кери се срещна с китайски официални лица в Пекин тази седмица и призова за по-бързи действия за справяне с климатичната криза.

Си не се срещна с Кери тази седмица. Но докато американският пратеник по въпросите на климата беше на посещение, Си заяви на национална конференция по въпросите на опазването на околната среда, че ангажиментът на Китай към двойните му цели по отношение на въглеродните емисии - достигане на въглероден пик до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2060 г. - е "непоколебим", според държавната информационна агенция Синхуа.

"Но пътят, методът, темпото и интензивността за постигане на тази цел трябва и трябва да бъдат определени от нас самите и никога няма да бъдат повлияни от други", каза той.