Строго секретно: Китай дълбае 10-километрова дупка в пустинята (СНИМКИ/ВИДЕО)

И ма много начини учените да разберат какво се случва под повърхността на Земята - например да измерят сеизмичните вълни, които се движат под земята, но може би нищо не може да се сравни с една наистина, наистина, наистина дълбока дупка.

Според китайската държавна информационна агенция Синхуа в момента се работи по прокопаването на 11 100-метров сондаж в пустинята Такламакан в Северозападен Китай. Това е еквивалентът на повече от 33 Айфелови кули, подредени една върху друга.

Това не е най-дълбокото място, на което хората някога са били. Новата дупка няма да надмине 12 262-метровия (40 230-футов) супердълбок сондаж Кола в Русия (който вече е изоставен) или 12 290-метровия (40 323-футов) петролен кладенец BD-04A в нефтеното поле Ал Шахин в Катар - но се доближава до него.

Китайските учени се надяват, че сондажът ще подобри значително разбирането ни за геологията на земните дълбини, като в същото време ще се извършват и търсения на запаси от нефт и газ, тъй като сондажът навлиза на все по-малки дълбочини.

Китай не е разкрил повече подробности за сондажа, нито за видовете експерименти и анализи, които ще бъдат извършени след приключването му, но той би могъл да помогне за проверка на това, което смятаме, че знаем за земната кора. Континенталната кора се спуска на дълбочина средно около 30 км, така че тази дупка няма да засегне мантията.

Както можете да си представите, това е огромно техническо начинание. Дупката няма да бъде завършена преди повече от година, а за целта са докарани около 2000 тона оборудване и инструменти - включително свредла и сондажни тръби.

За да си представите колко трудно може да бъде пробиването на такива дълбочини, вижте супердълбокия сондаж в Кола. Работата по този проект започва през май 1970 г. и продължава до 1994 г., като поради механични повреди и аварии са изкопани общо пет сондажа.

Въпреки това той се оказа много полезен: Учените откриват вода и водород в количества и на дълбочина, които не са очаквали. Друго интересно откритие е наличието на микроскопични вкаменелости от планктон на около 6000 метра под повърхността.

"Трудността на строителството на сондажния проект може да се сравни с голям камион, който се движи по две тънки стоманени въжета", казва пред Синхуа ученият Сун Джиншенг от Китайската инженерна академия.

