"Пълна лудост е това с Биби": Тръмп нападна израелски прокурори заради делото срещу Нетаняху

А мериканският президент Доналд Тръмп отправи нападки срещу прокурори в Израел заради съдебния процес за корупция срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и добави, че Вашингтон, който е предоставил помощ на стойност милиарди долари на еврейската държава, няма да „толерира това“, предаде Ройтерс.

През 2019 г. израелската прокуратура повдигна обвинения срещу Нетаняху за подкуп, измами и злоупотреба с доверие - нещо, което той отрича да е извършил. Съдебният процес започна през 2020 г. и включва три наказателни дела.

