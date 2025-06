Доналд Тръмп: Трябва да се прекрати съдебното дело срещу Бенямин Нетаняху

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова съдебното дело по обвинения в корупция срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху да бъде прекратено, съобщиха агенциите.

"Съдебният процес срещу Биби Нетаняху трябва да бъде прекратен или този велик герой, който направи много за страната си, да бъде помилван", написа републиканецът в социалната си мрежа "Трут Сошъл". "САЩ спасиха Израел, а сега САЩ ще спасят и Биби Нетаняху", добави той. "Тази пародия на правосъдие не бива да бъде допускана."

Тръмп посочи, че е бил потресен, когато научил, че Израел "продължава този смехотворен лов на вещици срещу своя велик военновременен премиер".

Републиканецът често използва понятието "лов на вещици" по отношение на съдебните дела срещу самия него. Не е ясно обаче какво имаше предвид с думите си, че САЩ ще спасят Нетаняху, както са спасили Израел (във войната с Иран) и какво биха могли да направят, при положение че става дума за съдебна битка.

Trump praised Benjamin Netanyahu in a Truth Social post, calling him a “WARRIOR” and a “Great Hero,” and urged that the VERY VALID corruption trial against him be thrown out.



Netanyahu isn’t even liked in Israel…



Disgusting and embarrassing post from Trump. pic.twitter.com/Ru7t5886Y8