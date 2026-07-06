Скандалът „Баба Алино“: Бившата директорка на кадастъра във Варна ще оспорва уволнението си в съда

У волнената директорка на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Красимира Божкова обяви, че ще оспори по съдебен път заповедта за освобождаването си, издадена във връзка със случая „Баба Алино“. На пресконференция във Варна тя съобщи, че е получила документа по електронен път в края на миналата седмица.

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Според Божкова решението за уволнението ѝ противоречи на становището на Дисциплинарния съвет към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, който е приел, че спорните сгради е трябвало да бъдат отразени в кадастралната карта, тъй като това съответства и на установената съдебна практика, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков.

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Тя заяви, че ще обжалва заповедта, тъй като според нея има съществени разминавания между предмета на проверката и мотивите, посочени в акта за освобождаването ѝ.

По думите ѝ сред основанията за уволнението са твърдения за недостатъчен контрол по казуса „Баба Алино“, както и забавен отговор на писмо от Министерството на земеделието и храните. Божкова обаче подчерта, че въпросната кореспонденция е била свързана с поземлени имоти, а не със сградите по случая, и е била обработена в рамките на законоустановения срок.

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Бившият ръководител на варненската кадастрална служба обяви още, че ще заведе дела за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов и срещу настоящия министър Иван Шишков заради публични изявления, които според нея неправомерно я сочат като основен виновник за случая.

„Кадастърът не издава разрешения за строеж и не установява дали даден строеж е законен или незаконен. Нашата роля е да отразяваме в регистрите това, което съществува на място“, заяви Божкова.

Според нея общественото внимание е било насочено погрешно към институция, която няма контролни функции по отношение на строителството.

Случаят „Баба Алино“ предизвика широк обществен отзвук, след като проверки на държавните институции установиха несъответствия около строителство в едноименната местност край Варна. Казусът постави въпроса за начина, по който незаконни или спорни постройки се отразяват в кадастралната карта, както и за координацията между институциите, отговарящи за строителния контрол, кадастъра и общинските администрации.

След избухването на скандала Министерството на регионалното развитие разпореди проверки, а резултатите доведоха до дисциплинарни производства и кадрови промени в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Един от основните спорни моменти по казуса е разграничението между функциите на кадастъра и тези на строителния контрол. Според Закона за кадастъра и имотния регистър службите по кадастър имат задължение да отразяват фактическото състояние на недвижимите имоти и сградите, но не преценяват тяхната законност. Контролът върху строежите, издаването на разрешения за строеж и премахването на незаконни постройки са правомощия на други институции, сред които общините и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Именно това разграничение е в основата на защитната теза на Красимира Божкова, която твърди, че уволнението ѝ е необосновано и че отговорността за казуса неправомерно е била прехвърлена върху кадастралната служба. Очаква се съдът да се произнесе дали заповедта за освобождаването ѝ е издадена законосъобразно.