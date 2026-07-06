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Русия подготвя провокация, която може да разбие НАТО

Полският премиер Доналд Туск потвърди, че властите приемат подобни предупреждения изключително сериозно

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 14:53
Русия подготвя провокация, която може да разбие НАТО
Източник: EPA/БГНЕС

П олските власти се подготвят за възможна руска провокация срещу страната, включително сценарий за операция "под фалшив флаг", която да послужи като претекст за ескалация на напрежението с НАТО. Това твърди полското издание "Онет", позовавайки се на източници от службите за сигурност и близки до полското правителство. Подобна информация беше публикувана и от британския "Телеграф", който съобщи, че САЩ са предупредили Варшава.

Според публикацията на "Онет" американските служби нееднократно са алармирали Полша, че Москва разглежда варианти за ограничена въоръжена провокация на полска територия, чиято основна цел би била да накара НАТО да задейства механизмите за колективна отбрана.

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Сред възможните варианти са атаки с дронове срещу критична инфраструктура, инсценирани въздушни удари или ограничено проникване през източната граница на Полша. Идеята е подобни действия да бъдат представени като инцидент, което представлява класически сценарий за операция "под фалшив флаг".

Полският премиер Доналд Туск потвърди, че властите приемат подобни предупреждения изключително сериозно и Полша "се подготвя интензивно" за всички възможни сценарии, като поддържа постоянен обмен на информация със съюзниците си.

По-рано външният министър Радослав Шикорски също предупреди, че не изключва Русия да организира операция под фалшив флаг, която да бъде използвана като оправдание за агресивни действия срещу държава от НАТО. По думите му подобен подход вече е бил използван в миналото като претекст за военни действия и не бива да бъде подценяван.

В анализ пред "Онет" дипломатът и бивш посланик Витолд Юраш отбелязва, че подобна провокация не би имала за цел мащабна война с НАТО, а по-скоро да провери дали Алиансът ще реагира единно при ограничен инцидент. Кремъл разчита, че така ще "забие клин" в единната политика на НАТО и ЕС по отношение на Русия.

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"Телеграф" посочва, че според американски източници Москва може да предприеме ограничена въоръжена провокация срещу Полша през следващите месеци с цел да разбие единството на НАТО и готовността на Запада да защити източния фланг на Алианса.

От Кремъл категорично отхвърлиха публикациите. Говорителят Дмитрий Песков ги определи като поредната информационна кампания срещу Русия и заяви, че Москва няма намерение да атакува Полша или друга държава членка на НАТО.

Предупрежденията идват на фона на засилващите се опасения в Полша и балтийските държави от руски хибридни операции. Полските власти вече нееднократно предупреждаваха за саботажи, кибератаки, дезинформационни кампании и опити за разпалване на напрежение между поляци и украинци, които според Варшава са част от по-широка стратегия на Москва за дестабилизация на региона. 

Полша вече стана обект на такава атака, при която руски невъоръжени дронове навлязоха в нейното въздушно пространство от Беларус. Първоначално Русия обвини Украйна, че е прекъснала връзката с дроновете. А след това ги обяви за украински.

Според "Онет" един от разглежданите от западните служби сценарий е руски или беларуски военен хеликоптер да навлезе в полското въздушно пространство и да симулира авария, заради която да кацне на полска територия. След това руски или беларуски военнослужещи ще пресекат границата под претекст, че извършват спасителна операция на екипажа. Това не би било акт на инвазия, която би изисквала действия по Член 5 от Северноатлантическия договор, гласящ, че "Страните по Договора се договарят, че въоръжено нападение, предприето срещу една или повече от тях, в Европа или в Северна Америка, ще се разглежда като нападение срещу всички".

Но ще принуди НАТО да задейства не толкова категоричния Член 4 за взаимна отбрана, който гласи, че "Страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях".

Целта е да се поставят Полша и НАТО пред изключително труден избор - дали да използват сила срещу навлезлите военнослужещи, или да започнат преговори за извеждането им. Идеята не е завладяване на територия, а създаване на ограничен инцидент, който да предизвика политическа и военна криза в Алианса.

Според "Онет" подобна операция би имала няколко стратегически цели. Първата е Полша да поиска извънредни преговори. Това би поставило НАТО под силен политически натиск да демонстрира единство, без обаче да е налице безспорен случай на въоръжена заплаха.

Втората цел би била да се тества скоростта на вземане на решения в НАТО. Ако съюзниците започнат да спорят дали инцидентът представлява агресия, Москва би могла да използва това, за да засили разногласията.

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Трета възможна цел е оказване на натиск върху европейските държави да ограничат военната подкрепа за Украйна. Кремъл би могъл да използва кризата като средство за преговори, настоявайки за намаляване на западната помощ в замяна на деескалация.

Анализаторът Витолд Юраш подчертава, че подобен сценарий не предполага пълномащабна война с НАТО. Напротив, логиката е да бъде създаден ограничен инцидент, който да постави западните столици пред сложен избор между незабавна военна реакция и политическо уреждане на кризата.

Автор: Николай Киров
Източник: Onet, The Telegraph    
Руска провокация НАТО Полша
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