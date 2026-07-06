8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

4-годишно момиченце пострада, след като беше ударено от електрическо АТВ, управлявано от 8-годишно дете в Градската градина в Шумен. Инцидентът е станал в близост до детска площадка, а по случая вече се води досъдебно производство, съобщиха от полицията.

7-годишно дете е с опасност за живота след падане от АТВ

По първоначална информация произшествието е станало около 11:30 часа. Момчето управлявало електрическото АТВ в района на парка, когато блъснало играещото наблизо момиченце. След удара детето паднало на земята.

Пострадалото момиче незабавно е транспортирано в Многопрофилната болница в Шумен, където е прегледано от медицински екип. Лекарите не са установили счупвания, но заради получените контузии и травматични наранявания по тялото то е оставено под лекарско наблюдение в хирургичното отделение.

При извършената проверка е установено, че електрическото АТВ е било предоставено от търговска фирма за демонстрационни и рекламни цели. По данни на полицията превозното средство е било управлявано от 8-годишното дете със съгласието на неговата майка.

Разследващите изясняват при какви обстоятелства малолетното дете е получило достъп до превозното средство и дали са били спазени всички изисквания за безопасност при демонстрацията. По случая е образувано досъдебно производство.

Все по-чести инциденти с електрически превозни средства

През последните години зачестяват случаите на инциденти с електрически тротинетки, мотори и АТВ, включително с участието на деца. Експерти по пътна безопасност нееднократно предупреждават, че подобни превозни средства могат да развият висока скорост и при неправилно използване създават сериозен риск както за водачите, така и за пешеходците, особено в паркове и зони за игра.

Полицията напомня, че родителите носят отговорност да не допускат малолетни деца да управляват моторни превозни средства или електрически машини, когато това може да застраши живота и здравето на околните.