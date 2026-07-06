Свят

Откриха „вероятния произход“ на мистериозните космически топки в Австралия

Властите отцепиха плаж в Куинсланд заради шест масивни сфери, паднали от орбита. Екипи в защитни костюми прибраха мистериозните обекти под засилена охрана поради сериозни опасения от остатъци от силно токсично ракетно гориво

6 юли 2026, 13:49
Откриха „вероятния произход“ на мистериозните космически топки в Австралия
Източник: Getty Images/Guliver

А встралийската космическа агенция (ASA) съобщи, че е „идентифицирала вероятния произход“ на мистериозните големи топки, изхвърлени на плаж в северен Куинсланд този уикенд, съобщи BBC.

Шестте масивни обекта, открити на плажа Форест Бийч, северно от Таунсвил, първоначално бяха сметнати за космически отпадъци. В понеделник от ASA заявиха, че те „изглежда са съдове под налягане от космическа ракета-носител“. Агенцията добави, че работи с международните власти, за да потвърди официално от коя ракета са детайлите.

Пожарната служба в Куинсланд съобщи в неделя, че в района остава в сила 50-метрова зона за сигурност, и призова всеки, който открие подозрителен обект, да не го докосва. Властите съветват гражданите, които се натъкнат на тях, веднага да се отдалечат и да се обадят на спешните служби.

В интернет се появиха спекулации, че сферите са резервоари за гориво на космически апарати и затова могат да съдържат остатъчни количества от силно запалимо или реактивно вещество. Съобщава се, че екипи в защитни костюми са били забелязани да поставят сферите в специални варели за опасни материали под полицейска охрана.

Лиса Скоби, собственик на местно заведение, сподели, че хората са любопитни да разберат произхода им. „Тук е много тихо, нищо особено не се случва. Така че това раздвижване определено създаде малко вълнение“, каза тя пред обществената медия ABC.

Според последното изявление на ASA „местоположението и характеристиките на обектите съвпадат с отломки от корпус на чужда ракета, която наскоро е навлязла обратно в атмосферата от орбита“.

Това не е първият случай, в който подобни мистериозни обекти се появяват по австралийското крайбрежие. През 2023 г. Индия потвърди, че гигантски метален купол, изхвърлен на плаж в Западна Австралия близо до Пърт, е от нейна ракета. Говорител на индийската космическа агенция по-късно заяви пред BBC, че детайлът е от ракета за извеждане на сателити (PSLV).

Сферичен обект, подобен на откритите този уикенд, беше намерен и в отдалечен пасищен район в Намибия, Южна Африка, през 2011 г. Тогава експертите заявиха, че според тях това най-вероятно е горивен резервоар с хидразин – силно летливо ракетно гориво – от безпилотна ракета.

Космически отпадъци Австралийска космическа агенция Куинсланд Ракетни части Мистериозни обекти
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