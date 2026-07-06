Откриха „вероятния произход“ на мистериозните космически топки в Австралия

А встралийската космическа агенция (ASA) съобщи, че е „идентифицирала вероятния произход“ на мистериозните големи топки, изхвърлени на плаж в северен Куинсланд този уикенд, съобщи BBC.
Шестте масивни обекта, открити на плажа Форест Бийч, северно от Таунсвил, първоначално бяха сметнати за космически отпадъци. В понеделник от ASA заявиха, че те „изглежда са съдове под налягане от космическа ракета-носител“. Агенцията добави, че работи с международните власти, за да потвърди официално от коя ракета са детайлите.
🪐 Space Balls Crash Queensland Beach Party! 🪐— Dreams N Science (@dreamsNscience) July 6, 2026
Mysterious metallic spheres just washed up on Forrest Beach in North Queensland… and they’re straight out of a sci-fi movie.
These shiny “space balls” are actually high-tech pressure vessels from a foreign rocket that re-entered… pic.twitter.com/HbsODvrKRj
Пожарната служба в Куинсланд съобщи в неделя, че в района остава в сила 50-метрова зона за сигурност, и призова всеки, който открие подозрителен обект, да не го докосва. Властите съветват гражданите, които се натъкнат на тях, веднага да се отдалечат и да се обадят на спешните служби.
В интернет се появиха спекулации, че сферите са резервоари за гориво на космически апарати и затова могат да съдържат остатъчни количества от силно запалимо или реактивно вещество. Съобщава се, че екипи в защитни костюми са били забелязани да поставят сферите в специални варели за опасни материали под полицейска охрана.
More debris, believed to be space junk, has washed up in North Queensland. Six objects are now being examined by the Australian Space Agency, after being discovered at Forrest Beach near Ingham. #Space #SpaceJunk #Queensland #Beach #Rockets pic.twitter.com/PgLeR6kRb2— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) July 6, 2026
Лиса Скоби, собственик на местно заведение, сподели, че хората са любопитни да разберат произхода им. „Тук е много тихо, нищо особено не се случва. Така че това раздвижване определено създаде малко вълнение“, каза тя пред обществената медия ABC.
Според последното изявление на ASA „местоположението и характеристиките на обектите съвпадат с отломки от корпус на чужда ракета, която наскоро е навлязла обратно в атмосферата от орбита“.
Australia probes mystery space balls that washed up on beach https://t.co/VbL818vPnl— BBC News (UK) (@BBCNews) July 5, 2026
Това не е първият случай, в който подобни мистериозни обекти се появяват по австралийското крайбрежие. През 2023 г. Индия потвърди, че гигантски метален купол, изхвърлен на плаж в Западна Австралия близо до Пърт, е от нейна ракета. Говорител на индийската космическа агенция по-късно заяви пред BBC, че детайлът е от ракета за извеждане на сателити (PSLV).
Сферичен обект, подобен на откритите този уикенд, беше намерен и в отдалечен пасищен район в Намибия, Южна Африка, през 2011 г. Тогава експертите заявиха, че според тях това най-вероятно е горивен резервоар с хидразин – силно летливо ракетно гориво – от безпилотна ракета.