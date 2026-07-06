Беатрис Халваджиян открехва вратата към музикалния си свят и амбициите за международна кариера

Н овият епизод на любимия ни подкаст „The Voice Cast“ е тук и е по-вдъхновяващ от всякога! Този път в студиото гостува талантливата и целеустремена Беатрис Халваджиян, която открехна вратата към своя свят – свят, изпълнен с музика, труд, мечти и много любов.

Ако се чудите как се гради кариера с толкова хъс и амбиция, Беатрис е примерът, от който имате нужда.

Източник: The Voice Cast

За Беатрис музиката не е „план Б“. Тя е път, който тя извървява с много упорит труд. В епизода тя сподели за ежедневните усилия, които полага – от часовете по пеене до тънкостите на инструменталното свирене. Но това не е всичко! Беатрис не спира дотук – тя инвестира време в курсове по музикално инженерство, доказвайки, че съвременният артист трябва да познава целия процес на създаване на музиката, за да бъде напълно независим и професионален.

Източник: The Voice Cast

Един от най-интересните моменти в разговора беше откровеността на Беатрис относно това какво е да си дете на толкова известни родители. Тя призна, че това е нож с две остриета. От една страна идва усещането за отговорност и желанието да се докажеш сам пред света, извън името на семейството си. От друга – тя е изключително благодарна за подкрепата и ценните съвети, които получава у дома.

Източник: The Voice Cast

Къде се вижда Беатрис след 5 години? Отговорът е смел: зад граница! Амбициите ѝ са насочени към международната сцена, а за да ги постигне, тя използва силата на манифестирането. Беатрис сподели колко важно е да визуализираш успеха си, да вярваш в себе си и да бъдеш щастлив дори по време на самия процес на израстване.

Източник: The Voice Cast

Въпреки че е дете на разведени родители, Беатрис говори с огромна любов за семейството си. Тя подчерта, че за нея щастието е в това, че всички се разбират, уважават и подкрепят един друг. Тази здравословна среда е и фундаментът, който ѝ дава увереност да преследва мечтите си без колебание.

Източник: The Voice Cast

„The Voice Cast“ с Беатрис Халваджиян е задължителен за слушане! Това е история за момиче, което знае какво иска, работи здраво за него и най-вече – не спира да се усмихва на пътя към върха.

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