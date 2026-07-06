Започва изплащането на осъвременените пенсии: Ето кога ще получат парите си пенсионерите

И зплащането на осъвременените пенсии за юли започва на 7 юли, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Милиони пенсионери ще получат увеличените си суми след ежегодното осъвременяване, което влезе в сила от 1 юли.

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Пенсионерите, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат по утвърдения график между 7 и 20 юли включително.

За хората, които получават пенсиите си по банков път, средствата ще бъдат преведени още в първия ден от изплащането – 7 юли.

Пенсиите се увеличават със 7,8%

От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 г., са увеличени със 7,8% по т.нар. швейцарско правило.

Това е законово установеният механизъм за ежегодно осъвременяване на пенсиите, при който увеличението се изчислява въз основа на 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от инфлацията за предходната година.

Със същия процент се увеличават и вдовишките добавки, изплащани към пенсиите на правоимащите лица.

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По-висока става и минималната пенсия

С юлското осъвременяване нараства и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което автоматично води до увеличение на редица други плащания.

По-високи стават част от:

инвалидните пенсии;

наследствените пенсии;

пенсиите при непълен осигурителен стаж;

други плащания, чийто размер е обвързан с минималната пенсия.

От началото на месеца е увеличена и социалната пенсия за старост, което ще се отрази на редица социални помощи, добавки и обезщетения, определяни като процент от нейния размер.

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Промени и за новите пенсионери

От 1 юли влизат в сила и промени при отпускането на нови пенсии.

При определянето на новоотпуснатите трудови пенсии вече не се включва допълнителната сума, известна като „ковид добавка“, която през последните години беше част от пенсионните плащания след въведените по време на пандемията антикризисни мерки.

Кога ще бъдат преведени обезщетенията за безработица

От НОИ напомнят още, че на 15 юли ще бъдат изплатени и обезщетенията за безработица на правоимащите лица.

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Какво представлява швейцарското правило

Осъвременяването по т.нар. швейцарско правило се прилага всяка година от 1 юли и има за цел да запази покупателната способност на пенсионерите. Формулата отчита едновременно инфлацията и ръста на осигурителния доход, като така пенсиите се адаптират към икономическите условия.

Тазгодишното увеличение от 7,8% е едно от по-значителните през последните години и ще засегне всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 г. Очаква се повишението да се отрази положително и на доходите на хората, които получават различни добавки и социални плащания, свързани с размера на пенсиите.