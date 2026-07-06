България

Хванаха дрогиран без книжка в откраднат „Мерцедес“

В сектор „Пътна полиция“ е образувано бързо производство

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 15:27
Хванаха дрогиран без книжка в откраднат „Мерцедес“
Източник: БГНЕС

М ъж на 26 години е задържан с противозаконно отнет автомобил в старозагорското село Хрищени, след което е установено, че е неправоспособен и е дал положителен тест за употреба на наркотици. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора. 

Сигналът за противозаконно отнет лек автомобил „Мерцедес“ е подаден в 8:50 ч. на 3 юли от 41-годишен мъж. По дадени от него данни автомобилът, който бил паркиран на улица в Стара Загора, е бил отнет между 22:00 ч. на 2 юли и 8:40 ч. на 3 юли. 

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В резултат на оперативно-издирвателните действия автомобилът е открит същия ден около 16:20 ч. в село Хрищени, управляван от 26-годишния мъж. При тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества уредът е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. 

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В сектор „Пътна полиция“ е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Емил Димов    
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