България

„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе

Автомобилът преминал между две бензиноколонки и се забил във витрината на сградата, по чудо няма пострадали

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 13:05
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А втомобил се вряза в бензиностанция в Русе. Колата е преминала между две бензиноколонки и е влязла през витрината в сградата на бензиностанцията.

Няма пострадали, въпреки че по време на инцидента на работа са били двама служители.

Произшествието е станало около 4:00 сутринта в нощта срещу петък. Заради ранния час не е имало клиенти на бензиностанцията.

По информация на МВР, шофьорът се е движел с несъобразена скорост по бул. „Потсдам” и е загубил управление над автомобила.

По това време на нощта, работници от комуналното дружество са поставяли пътна маркировка. Участъкът е бил обозначен, шофьорът не е видял конусите на време, а в опит да ги избегне е излязъл от пътя, преминал през тротоара и е влязъл в бензиностанцията, предаде NOVA

Обяснението, което 47-годишният шофьор е дал пред полицаите, е че е бързал за работа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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