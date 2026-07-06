„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване

А мериканският предприемач и биохакер Брайън Джонсън, известен с амбицията си да забави стареенето и да удължи максимално живота си, съобщи, че е диагностициран с нелечим автоимунен гастрит. Въпреки диагнозата той заяви, че възнамерява да търси начини за овладяване на заболяването.

Брайън Джонсън натрупа огромното си състояние през 2013 г., когато продаде своята компания за разплащания Braintree (която притежаваше и Venmo) на технологичния гигант PayPal за 800 милиона долара в кеш.

Но сега човекът, който иска да живее вечно, може би се е сблъскал със сериозно препятствие.

Брайън Джонсън, който редовно споделя подробности за своята програма за дълголетие, написа в социалните мрежи, че страда от нелечимо автоимунно заболяване, при което, по думите му, „стомахът ми сам се изяжда“.

В типичния си стил 48-годишният биохакер заяви, че ще се опита да „намери решение“ на състоянието, което според него засяга едва между 2 и 5% от хората.

Днес здравословният му режим включва оптимизиране на всичко - от съня до репродуктивното здраве. Но, както сам признава, това невинаги е било така. Като дете той редовно се хранел с бърза храна и консумирал подсладени напитки.

След години на стрес, наддаване на тегло и хронична депресия организмът му започнал да развива автоимунен процес, който засегнал щитовидната жлеза и стомашната лигавица, заболяване, известно като автоимунен гастрит (AIG).

🚨 BRYAN JOHNSON SAYS HIS STOMACH IS EATING ITSELF.



Biohacker Bryan Johnson has revealed he is living with autoimmune gastritis, a rare and incurable condition where the immune system attacks the stomach lining. He shared the news after years of unexplained low iron levels led… pic.twitter.com/JLeE067VdY — The Content Factory (@tcf_updates) July 6, 2026

По думите на Джонсън прогнозата не е обнадеждаваща, тъй като „стандартната медицина признава поражение и твърди, че не може да се направи нищо друго, освен състоянието да бъде контролирано“.

Той не е подозирал, че страда от заболяването, въпреки че според него то вече е причинило необратими увреждания на организма, включително хранителни дефицити, анемия и повишен риск от развитие на рак.

На 21-годишна възраст Джонсън е диагностициран с хипотиреоидизъм, намалена функция на щитовидната жлеза, при която тя не произвежда достатъчно хормони. За да поддържа нормалната ѝ функция, той започнал лечение с левотироксин и препарата Armour Thyroid.

Въпреки че не е усещал симптоми, Джонсън смята, че още тогава са били налице ранни признаци на автоимунен гастрит. Поглеждайки назад, той осъзнава, че просто не е свързал отделните симптоми, сред които ниски стойности на феритина, белтък, който съхранява желязото в организма, без наличие на анемия.

Той не е единственият подобен случай, тъй като хората с автоимунен гастрит често нямат ясно изразени симптоми. Когато такива се появят, те могат да включват коремна болка, недостиг на желязо, загуба на апетит, гадене или необяснима загуба на тегло.

Въпреки че приемал добавки с желязо, нивата на феритина при Джонсън останали под нормата. Това наложило серия от медицински изследвания, които да установят причината и да обяснят защо, както сам се изразява, „желязото ми постоянно изчезваше“.

Колоноскопията не открила данни за рак на дебелото черво, след което медицинският му екип извършил ендоскопия за изследване на целия горен и долен храносмилателен тракт, както и серия кръвни изследвания.

Кръвните резултати показали повишени нива на антитела срещу париеталните клетки на стомаха, показател, насочващ към автоимунен гастрит. Заболяването възниква, когато имунната система атакува здравите клетки на стомашната лигавица, най-често при хора с фамилна обремененост или друго автоимунно заболяване, като автоимунно заболяване на щитовидната жлеза.

Read "Biohacker Bryan Johnson reveals he has incurable disease: ‘My stomach is eating itself’" on SmartNews: https://t.co/0BSArmYTSc #SmartNews — Jason Hosea (@JasonHosea746) July 6, 2026

Окончателното потвърждение дошло след биопсии на стомаха, които показали ранно изтъняване и увреждане на стомашната лигавица, характерен ранен признак на автоимунния гастрит.

Джонсън обяснява още, че всички негови здравословни проблеми, недостигът на желязо, автоимунното заболяване на щитовидната жлеза и автоимунният гастрит, който стои в основата на ниските нива на желязо, са взаимно свързани и взаимно се усложняват.

По думите му „желязото и функцията на щитовидната жлеза си влияят двупосочно, недостигът на желязо затруднява превръщането на тиреоидните хормони в тяхната активна форма, а намалената функция на щитовидната жлеза нарушава начина, по който организмът използва желязото“.

Макар автоимунният гастрит да не може да бъде излекуван, той може да бъде овладяван чрез инжекции с витамин B12 или венозни вливания на желязо. Джонсън вече е получил инфузия от 1000 милиграма Monoferric.

Това обаче няма да го спре да търси начини за справяне със заболяването. Планът му включва редовно проследяване на редица показатели, сред които нивата на феритин, желязо, витамин B12, хромогранин А и гастрин.

Освен това неговият медицински екип ще извършва повторни биопсии и ще разработва експериментални методи на лечение в зависимост от резултатите от изследванията.

Кой е Брайън Джонсън?

Брайън Джонсън е американски технологичен предприемач, инвеститор и една от най-известните фигури в света на биохакинга. Той стана световноизвестен не толкова с бизнеса си, колкото с амбициозния си проект Blueprint, чиято цел е максимално да забави стареенето и да удължи човешкия живот.

Джонсън е:

Роден е през 1977 г. в щата Юта, САЩ. През 2007 г. основава компанията Braintree, която разработва системи за онлайн разплащания. През 2012 г. Braintree придобива Venmo, а година по-късно е купена от PayPal за 800 милиона долара. След сделката Джонсън печели стотици милиони долари. След продажбата инвестира в нови проекти, включително Kernel, компания, която разработва технологии за изследване на мозъчната дейност, както и инвестиционния фонд OS Fund.

Проектът Blueprint

Най-голямата известност на Джонсън идва от проекта Blueprint. Той харчи около 2 милиона долара годишно за медицински изследвания, специализирани терапии и непрекъснато наблюдение на здравословното си състояние.

Режимът му включва:

стриктно контролирана растителна диета; ежедневни физически упражнения; прецизен режим на сън; прием на десетки хранителни добавки; редовни кръвни изследвания и образна диагностика; експериментални процедури за забавяне на стареенето.

Джонсън публикува голяма част от своите здравни показатели, за да могат учени и лекари да анализират ефекта от режима му.

Методите му предизвикват сериозни дебати. Някои учени смятат, че част от подходите му се основават на реални научни данни за значението на храненето, съня и физическата активност. Други критикуват по-експерименталните интервенции, като отбелязват, че липсват убедителни доказателства, че могат съществено да удължат човешкия живот.