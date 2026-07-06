Свят

„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване

Въпреки диагнозата предприемачът заяви, че ще продължи да разработва експериментални подходи за контрол на болестта

6 юли 2026, 15:32
„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване
Източник: Thinkstock/Getty Images

А мериканският предприемач и биохакер Брайън Джонсън, известен с амбицията си да забави стареенето и да удължи максимално живота си, съобщи, че е диагностициран с нелечим автоимунен гастрит. Въпреки диагнозата той заяви, че възнамерява да търси начини за овладяване на заболяването.

Брайън Джонсън натрупа огромното си състояние през 2013 г., когато продаде своята компания за разплащания Braintree (която притежаваше и Venmo) на технологичния гигант PayPal за 800 милиона долара в кеш.

Но сега човекът, който иска да живее вечно, може би се е сблъскал със сериозно препятствие.

Брайън Джонсън, който редовно споделя подробности за своята програма за дълголетие, написа в социалните мрежи, че страда от нелечимо автоимунно заболяване, при което, по думите му, „стомахът ми сам се изяжда“.

В типичния си стил 48-годишният биохакер заяви, че ще се опита да „намери решение“ на състоянието, което според него засяга едва между 2 и 5% от хората.

Днес здравословният му режим включва оптимизиране на всичко - от съня до репродуктивното здраве. Но, както сам признава, това невинаги е било така. Като дете той редовно се хранел с бърза храна и консумирал подсладени напитки.

След години на стрес, наддаване на тегло и хронична депресия организмът му започнал да развива автоимунен процес, който засегнал щитовидната жлеза и стомашната лигавица, заболяване, известно като автоимунен гастрит (AIG).

По думите на Джонсън прогнозата не е обнадеждаваща, тъй като „стандартната медицина признава поражение и твърди, че не може да се направи нищо друго, освен състоянието да бъде контролирано“.

Той не е подозирал, че страда от заболяването, въпреки че според него то вече е причинило необратими увреждания на организма, включително хранителни дефицити, анемия и повишен риск от развитие на рак.

На 21-годишна възраст Джонсън е диагностициран с хипотиреоидизъм, намалена функция на щитовидната жлеза, при която тя не произвежда достатъчно хормони. За да поддържа нормалната ѝ функция, той започнал лечение с левотироксин и препарата Armour Thyroid.

Въпреки че не е усещал симптоми, Джонсън смята, че още тогава са били налице ранни признаци на автоимунен гастрит. Поглеждайки назад, той осъзнава, че просто не е свързал отделните симптоми, сред които ниски стойности на феритина, белтък, който съхранява желязото в организма, без наличие на анемия.

Той не е единственият подобен случай, тъй като хората с автоимунен гастрит често нямат ясно изразени симптоми. Когато такива се появят, те могат да включват коремна болка, недостиг на желязо, загуба на апетит, гадене или необяснима загуба на тегло.

Въпреки че приемал добавки с желязо, нивата на феритина при Джонсън останали под нормата. Това наложило серия от медицински изследвания, които да установят причината и да обяснят защо, както сам се изразява, „желязото ми постоянно изчезваше“.

Колоноскопията не открила данни за рак на дебелото черво, след което медицинският му екип извършил ендоскопия за изследване на целия горен и долен храносмилателен тракт, както и серия кръвни изследвания.

Кръвните резултати показали повишени нива на антитела срещу париеталните клетки на стомаха, показател, насочващ към автоимунен гастрит. Заболяването възниква, когато имунната система атакува здравите клетки на стомашната лигавица, най-често при хора с фамилна обремененост или друго автоимунно заболяване, като автоимунно заболяване на щитовидната жлеза.

Окончателното потвърждение дошло след биопсии на стомаха, които показали ранно изтъняване и увреждане на стомашната лигавица, характерен ранен признак на автоимунния гастрит.

Джонсън обяснява още, че всички негови здравословни проблеми, недостигът на желязо, автоимунното заболяване на щитовидната жлеза и автоимунният гастрит, който стои в основата на ниските нива на желязо, са взаимно свързани и взаимно се усложняват.

По думите му „желязото и функцията на щитовидната жлеза си влияят двупосочно, недостигът на желязо затруднява превръщането на тиреоидните хормони в тяхната активна форма, а намалената функция на щитовидната жлеза нарушава начина, по който организмът използва желязото“.

Макар автоимунният гастрит да не може да бъде излекуван, той може да бъде овладяван чрез инжекции с витамин B12 или венозни вливания на желязо. Джонсън вече е получил инфузия от 1000 милиграма Monoferric.

Това обаче няма да го спре да търси начини за справяне със заболяването. Планът му включва редовно проследяване на редица показатели, сред които нивата на феритин, желязо, витамин B12, хромогранин А и гастрин.

Освен това неговият медицински екип ще извършва повторни биопсии и ще разработва експериментални методи на лечение в зависимост от резултатите от изследванията.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

  • Кой е Брайън Джонсън?

Брайън Джонсън е американски технологичен предприемач, инвеститор и една от най-известните фигури в света на биохакинга. Той стана световноизвестен не толкова с бизнеса си, колкото с амбициозния си проект Blueprint, чиято цел е максимално да забави стареенето и да удължи човешкия живот.

Джонсън е:

  1. Роден е през 1977 г. в щата Юта, САЩ.
  2. През 2007 г. основава компанията Braintree, която разработва системи за онлайн разплащания. През 2012 г. Braintree придобива Venmo, а година по-късно е купена от PayPal за 800 милиона долара. След сделката Джонсън печели стотици милиони долари.
  3. След продажбата инвестира в нови проекти, включително Kernel, компания, която разработва технологии за изследване на мозъчната дейност, както и инвестиционния фонд OS Fund.
  • Проектът Blueprint

Най-голямата известност на Джонсън идва от проекта Blueprint. Той харчи около 2 милиона долара годишно за медицински изследвания, специализирани терапии и непрекъснато наблюдение на здравословното си състояние.

Режимът му включва:

  1. стриктно контролирана растителна диета;
  2. ежедневни физически упражнения;
  3. прецизен режим на сън;
  4. прием на десетки хранителни добавки;
  5. редовни кръвни изследвания и образна диагностика;
  6. експериментални процедури за забавяне на стареенето.

Джонсън публикува голяма част от своите здравни показатели, за да могат учени и лекари да анализират ефекта от режима му.

Методите му предизвикват сериозни дебати. Някои учени смятат, че част от подходите му се основават на реални научни данни за значението на храненето, съня и физическата активност. Други критикуват по-експерименталните интервенции, като отбелязват, че липсват убедителни доказателства, че могат съществено да удължат човешкия живот.

Източник: New York Post    
Брайън Джонсън Биохакинг Автоимунен гастрит Дълголетие Стареене Здравословен режим Нелечимо заболяване Щитовидна жлеза Желязодефицит Медицински изследвания
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

Пълен абсурд: Бъкингам оттегли офертата към принц Хари, след като той я прие

Пълен абсурд: Бъкингам оттегли офертата към принц Хари, след като той я прие

Русия подготвя провокация, която може да разбие НАТО

Русия подготвя провокация, която може да разбие НАТО

„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване

„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Водещ немски икономист: BYD вероятно ще купи VW

Водещ немски икономист: BYD вероятно ще купи VW

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 3 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 3 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 3 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хванаха дрогиран без книжка в откраднат „Мерцедес“

Хванаха дрогиран без книжка в откраднат „Мерцедес“

България Преди 52 минути

В сектор „Пътна полиция“ е образувано бързо производство

Спад на продажбите на жилища у нас през 2025 г.

Спад на продажбите на жилища у нас през 2025 г.

Парите ни Преди 1 час

Купувачите вече имат по-добра позиция при преговори

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

България Преди 2 часа

Според обвинението двамата са нанесли значителни финансови щети на водоснабдителното дружество

Йотова: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката

Йотова: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката

България Преди 2 часа

Президентът призова за повече инвестиции в образованието, науката и изследванията, за да може България да бъде конкурентна в технологичната ера

Тръмп унизи Мелони с призиви за „ограничителна заповед“, тя го нарече „жалък и дребен хулиган“

Тръмп унизи Мелони с призиви за „ограничителна заповед“, тя го нарече „жалък и дребен хулиган“

Свят Преди 2 часа

Нов словесен сблъсък между Доналд Тръмп и Джорджа Мелони предизвика дипломатическо напрежение между САЩ и Италия преди срещата на върха на НАТО

Откриха „вероятния произход“ на мистериозните космически топки в Австралия

Откриха „вероятния произход“ на мистериозните космически топки в Австралия

Свят Преди 2 часа

Властите отцепиха плаж в Куинсланд заради шест масивни сфери, паднали от орбита. Екипи в защитни костюми прибраха мистериозните обекти под засилена охрана поради сериозни опасения от остатъци от силно токсично ракетно гориво

Вихър от емоции в края на първия сезон на „SOS Разтребители“

Вихър от емоции в края на първия сезон на „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 2 часа

Даниел Бачорски и екипът му ще подкарат багер и ще стигнат до Божия мост във финалните епизод на предаването в понеделник и вторник от 20:00 ч.

<p>Започва изплащането на осъвременените пенсии</p>

Започва изплащането на осъвременените пенсии: Ето кога ще получат парите си пенсионерите

България Преди 2 часа

От началото на месец юли е повишена и социалната пенсия за старост

<p>Ад в рая! Тайфун от категория 5 удари Гуам и Марианските острови</p>

Супертайфун „Бави“ удря Марианските острови с ветрове до 290 км/ч

Свят Преди 3 часа

Бурята от категория 5 засегна Гуам, Тиниан и Сайпан, като властите предупредиха за катастрофални разрушения и наводнения

„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе

„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе

България Преди 3 часа

Автомобилът преминал между две бензиноколонки и се забил във витрината на сградата, по чудо няма пострадали

Нови правила за работещите през платформи: какво трябва да промени България

Нови правила за работещите през платформи: какво трябва да промени България

Парите ни Преди 3 часа

Куриери, шофьори, фрийлансъри и други заети през приложения може да получат по-ясен трудов статут

<p>Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО</p>

Румен Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

България Преди 3 часа

Разговорът между двамата лидери ще се състои в президентския комплекс „Бештепе“

<p>Емрах Стораро проговори, след като джипът му бе заснет на пешеходната зона в Созопол</p>

Емрах Стораро след поредното нарушение: Имаше и други коли, но вие забелязахте само тази

България Преди 3 часа

Установява се дали има нарушение на Закона за движение по пътищата след преминаването през пешеходната зона

Беатрис Халваджиян открехва вратата към музикалния си свят и амбициите за международна кариера

Беатрис Халваджиян открехва вратата към музикалния си свят и амбициите за международна кариера

Любопитно Преди 3 часа

Ако се чудите как се гради кариера с толкова хъс и амбиция, Беатрис е примерът, от който имате нужда

<p>Премиерът на Австралия се извини след скандал с&nbsp;Кайли Миноуг</p>

Австралийският премиер Албанезе предизвика критики с изказвания за Кайли Миноуг, извини се

Любопитно Преди 3 часа

Изказванията му в подкаст предизвикаха политически реакции и обвинения в неуважение и сексизъм

НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години

НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години

България Преди 3 часа

Одитът ще обхване обществените поръчки, лекарствената политика, медицинските изделия и финансирането на лечението на деца у нас и в чужбина

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Бебе на хоризонта: Кристина Верославова украси болничната стая с картини и цветя

Edna.bg

Нова драма в кралското семейство: Оттеглиха поканата към принц Хари за Бъкингамския дворец в последния момент

Edna.bg

Бивш играч на Левски замина за Грузия

Gong.bg

УЕФА скочи на ФИФА: Пресякохте червената линия

Gong.bg

Възмущение в Созопол заради колата в парка, Емрах Стораро потвърди, че е бил зад волана

Nova.bg

8-годишно дете блъсна с АТВ 4-годишно момиченце в Шумен

Nova.bg