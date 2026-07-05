След месеци прекъсване: Морските връзки между Иран и Катар се възобновиха след месеци прекъсване

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С лед близо петмесечна пауза морският транспорт между Иран и Катар беше възстановен, съобщи иранският търговски аташе в Доха Абас Абдолхани.

По думите му корабните линии между иранското пристанище Дайер и катарското Ал Рувайс отново функционират, след като двете страни са координирали действията си чрез иранското посолство в Катар и местните власти.

Междувременно катарското министерство на транспорта обяви, че всички морски дейности в страната се подновяват незабавно. Така отпада въведеното в края на юни ограничение, което временно спря движението на рибарски и ветроходни съдове. Търговските кораби не бяха засегнати от мярката.

От ведомството призоваха собствениците и операторите на плавателни съдове да спазват действащите правила за безопасност и навигация, за да бъде гарантирана сигурността на морския трафик.

Катарските власти не посочиха официален мотив за ограниченията, наложени на 29 юни. Те обаче влязоха в сила ден след съобщението за загинал катарски гражданин, пострадал от шрапнели по време на военни действия в региона.