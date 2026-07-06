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Йотова: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката

Президентът призова за повече инвестиции в образованието, науката и изследванията, за да може България да бъде конкурентна в технологичната ера

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 14:05
Йотова: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката
Източник: БТА

Д ържавата, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката, с добри учители, силни университети и изследователски институти, на които да гледаме не като разход, а като инвестиция с най-висока възвращаемост. Това каза президентът на Република България Илияна Йотова на церемонията по откриването на Международната конференция „Дни на математиката в София 2026“, която се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на Българската академия на науките.

„Дни на математиката в София“ е форум, който не се нуждае от дълго представяне, защото сам представя страната ни пред света. На всеки три години столицата се превръща в място на завръщане - български математици пристигат от Женева и Питсбърг, от Бостън и Краков, за да работят заедно отново на един универсален език“, каза тя.

Йотова подчерта, че конференцията, провеждана от 2014 г., е изградила нещо повече от научна програма. „Тя е изградила общност“, каза президентът, като посочи, че повечето пленарни лекции ще бъдат изнесени от български математици от водещи световни центрове - доказателство, че българската математическа школа е жива и не признава граници.

Президентът постави въпроса какво дължи държавата на българската наука, за да могат подобни постижения да се раждат и у нас. „Форумът не се присъединява към общия хор на тревогите за така наречения мозъчен отлив. Вместо това той гради мостове между тук и там“, каза Йотова.

Тя добави, че задачата на държавата е да гарантира, че тези мостове няма да останат еднопосочни - чрез създаване на условия за съвместни изследвания, гостуващи професори и завръщане у дома, когато е възможно.

В своето слово президентът специално отбеляза скорошната победа на ученика Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия на Regeneron ISEF в САЩ, един от най-престижните световни форуми за млади изследователи. „Такива успехи не идват сами. Зад тях стоят учители, ментори и училища, изградени с десетилетия труд от институциите, организиращи днешния форум“, каза тя.

В заключение президентът изрази убеденост, че новият лауреат на наградата на Института по математика и информатика ще постави България там, където ѝ е мястото - сред страните, даващи на света не просто работна ръка, а идеи с глобално приложение.

„Нека „Дните на математиката в София“ бъдат и дни на България в световната наука“, пожела на участниците Илияна Йотова.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Иван Долев    
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