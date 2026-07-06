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Вихър от емоции в края на първия сезон на „SOS Разтребители“

Даниел Бачорски и екипът му ще подкарат багер и ще стигнат до Божия мост във финалните епизод на предаването в понеделник и вторник от 20:00 ч.

6 юли 2026, 13:43
Вихър от емоции в края на първия сезон на „SOS Разтребители“
Източник: NOVA

Д ве предизвикателни мисии ще бележат финала на първия сезон на риалити формата “SOS Разтребители“ в понеделник и вторник от 20:00 ч. по NOVA. Супер екипът на Даниел Бачорски ще руши, но и ще съгражда. Работата ще е много, отговорността - огромна, а желанието за помощ ще премахне с лекота всяка трудност по пътя.

Източник: NOVA

Конфликт между снаха и свекърва ще отведе разтребителите в град Нови Искър. Даниел Бачорски ще бъде посрещнат с кафе и кекс, уверен, че жените нямат проблем и че екипът ще се справи с обекта за броени минути. Ситуацията обаче ще ги изненада, когато открият че първата им задача може да бъде разрешена само с… багер. Възможно ли е тази мощна машина да спука гума? Колко време всъщност ще се наложи да прекарат разтребителите на обекта? Ще се възцари ли мир и спокойствие в отношенията между семействата от две поколения, които делят общ двор?

Източник: NOVA

Врачанското село Лиляче е последната спирка на неуморния екип този сезон. Те ще се отзоват на поканата на кмета на населеното място и неговата съпруга, който вярват, че само “SOS Разтребители“ може да помогне на малко момиченце, което расте в изключително тежки условия. Въдворителите на ред и чистота се заемат да предизвикат положителна промяна не само за момиченцето, а и за цялото село като разчистят местата, засегнати от наводнението в района през юни тази година. Усилията им дори ще стигнат до природната забележителност Божия мост. Семейната история на момиченцето и нестихващия ентусиазъм на кмета и съпругата му ще превърнат финала на първия сезон на предаването в истински емоционална буря, но с позитивен край.

Не пропускайте последните два вълнуващи епизода на „SOS Разтребители“ в понеделник и вторник от 20:00 ч. по NOVA.

Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването.

Източник: SOS Разтребители    
SOS Разтребители Риалити формат Финал на сезон Даниел Бачорски Разчистване Семейни конфликти Наводнение Помощ Багер Положителна промяна
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