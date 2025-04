Султанът на Оман на визита в Русия, ще разговаря с Путин

П резидентът на Русия Владимир Путин ще разговаря във вторник със султана на Оман Хайсам бин Тарик Ал Саид в Москва, предадоха световните агенции, като се позоваха на Кремъл.

Оманската новинарска агенция потвърди, че оманският султан Хайсам бин Тарик Ал Саид ще пристигне в Москва в понеделник на фона на ядрените преговори между Иран и САЩ с посредничеството на Маскат, които вече започнаха.

Лидерите на Русия и Оман ще обсъдят търговските и икономическите връзки между страните си, както и актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред.

