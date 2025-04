Путин обяви тридневно прекратяване на огъня в Украйна

Р уският президент Владимир Путин нареди изненадващо тридневно прекратяване на огъня в Украйна от 8 до 10 май, съобщи Кремъл. То съвпада с честванията на Деня на победата във Втората световна война в Москва.

Съобщението дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Путин да „спре да стреля“ и да „подпише споразумение“ за прекратяване на тригодишния конфликт, който Белият дом се стреми да прекрати с дипломатически средства, предаде АФП.

Putin announces unilateral three-day ceasefire in Ukraine from May 8 and Kremlin calls on Kyiv to do the same https://t.co/mUlg2he6oF