CNN: Путин победи много американски президенти, Тръмп е поредният

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп постепенно разбира, че установяването на контакт с руския президент Владимир Путин не е толкова лесно, колкото може би си е мислил. Но той е само последният от редицата американски лидери, които не успяха да привлекат Русия към сътрудничество, пише CNN, цитирани от "Фокус".

Опитите на администрацията на Белия дом да постигне споразумение за прекратяване на огъня в Украйна до голяма степен са в застой, въпреки активната дипломатическа дейност. Тръмп е провел поне два дълги телефонни разговора с Путин, откакто се завърна на поста президент на САЩ, и многократно е изпращал своя представител Стив Уиткоф на лични срещи с руския лидер в Москва. Но нито една от тези срещи не доведе до желание за споразумение от руска страна, подчертава американската телевизия.

"Бих казала, че преговорите вървят много добре - от гледна точка на Путин. Той не възнамерява да прекрати войната, но иска - и получава - възстановяване на дипломатическите отношения между Съединените щати и Русия“, заяви в интервю за CNN Анджела Стент, експерт по външна политика и бивш висш служител за Русия и Евразия в Националния разузнавателен съвет на САЩ.

