Ким Чен-ун поднесе съболезнования на Путин за авиокатастрофата с 48 жертви

Л идерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, поднесе съболезнования на президента на Русия - Владимир Путин, във връзка със самолетната катастрофа в руския Далечен изток, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на севернокорейската централна агенция КЦТА.

Руски пътнически самолет Ан-24 с 48 души на борда се разби в граничната с Китай Амурска област онзи ден. Няма оцелели, обявиха местните власти. Загинали са всичките 48 души на борда.

Откриха черните кутии на разбилия се руски самолет

Самолетът на авиоокомпанията "Ангара" е извършвал полет от Хабаровск през Благовещенск за Тинда в Амурска област.

Черните кутии на самолета бяха открити днес.

🇷🇺🇰🇵 Kim Jong Un expressed condolences to Vladimir Putin regarding the plane crash in the Amur region, reported by the KCNA.#NorthKorea #Russia #planecrash #Russianplane pic.twitter.com/jFDB2eACqm