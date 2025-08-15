Свят

Ким Чен-ун: Съюзът между Северна Корея и Русия е безпрецедентен

На церемонията по повод годишнината в Пхенян са присъствали редица руски гости

15 август 2025, 07:17
САЩ разпространи график на срещата на Тръмп с Путин

САЩ разпространи график на срещата на Тръмп с Путин
„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.
Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти
Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания
Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп
Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци
Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска
Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун приветства съюза на Северна Корея с Русия. Той направи това в изявление по повод 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японското колониално владичество, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

„Днес приятелството между Северна Корея и Русия се е превърнало в безпрецедентен съюз, който става все по-здрав в общата им борба за ограничаване на възраждането на неонацизма и защита на суверенитета, сигурността и международното правосъдие“, казва Ким.

Севернокорейският лидер допълва, че Пхенян и Москва „пишат историята“ в борбата си за мир и стабилност в света, като отбеляза: „Силата на солидарността между Северна Корея и Русия, изградена с възвишени идеи и искрена дружба... е безгранична.“

За първи път Ким произнася публична реч по повод годишнината на 15 август. В изказването си той не споменава Южна Корея или САЩ, но се оплаква от все по-нарастващите „злодеяния на империалистите“, които нарушават суверенитета и правата на другите страни.

На церемонията по повод годишнината в Пхенян са присъствали редица руски гости, включително Вячеслав Володин, председател на руския парламент.

В телефонен разговор по-рано тази седмица Ким и руският президент Владимир Путин се договориха „да поддържат по-тесни контакти в бъдеще“. Москва и Пхенян подписаха стратегическо партньорство през 2024 г. по време на посещението на Путин в Северна Корея.

Внимание, диктатор зад волана! Вижте скъпия подарък от Путин към Ким
23 снимки
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Ким Чен ун Северна Корея Русия Съюз Северна Корея-Русия Международни отношения Геополитика Анти неонацизъм Суверенитет Мир и стабилност Владимир Путин
Последвайте ни

По темата

Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък

Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 фини знака, че кучето ви изпитва болка

8 фини знака, че кучето ви изпитва болка

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 14 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 8 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 8 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 11 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Технологии Преди 53 минути

Двамата бизнес партньори се превърнаха в най-големите си критици

Успение на Пресвета Богородица

Голяма Богородица – денят на закрилата и чудото

България Преди 1 час

Хиляди българи празнуват имен ден днес

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Свят Преди 8 часа

Гамбия има един от най-високите проценти на генитално осакатяване в света

Израел с план за цивилно управление в Газа

Израел с план за цивилно управление в Газа

Свят Преди 8 часа

Мирна администрация, която няма да включва израелци

Русия забрани „Репортери без граници“

Русия забрани „Репортери без граници“

Свят Преди 9 часа

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Свят Преди 9 часа

Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

България Преди 10 часа

Веднага са му били взети проби за алкохол и наркотици, които са били отрицателни

От днес и Белоградчик минава на воден режим

От днес и Белоградчик минава на воден режим

България Преди 10 часа

Започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица"

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Свят Преди 12 часа

Три от тях са били напълно облечени, а четвъртото е било голо

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Срещата с Путин е прелюдия към реални преговори за Украйна

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

България Преди 13 часа

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

България Преди 13 часа

Движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковск

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

България Преди 13 часа

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работна група ще изготви доклад

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

България Преди 14 часа

Жена и 4-годишно момченце са в критично състояние

Разбиха наркомафия в Пловдив

Разбиха наркомафия в Пловдив

България Преди 14 часа

Привлечени са като обвиняеми шестима мъже

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Любопитно Преди 14 часа

 

Всичко от днес

От мрежата

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 15 август, петък

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 август, петък

Edna.bg

България със скок в ранглистата на УЕФА

Gong.bg

Ето кои отбори се класираха за плейофите в Лига Европа, резултати

Gong.bg

Аляска - територията, която Русия продава на САЩ за "жълти стотинки"

Nova.bg

Зрелищният "декор" на срещата Тръмп-Путин: Какво се знае за военната база "Елмендорф-Ричардсън" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg